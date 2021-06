Rozwiąż quiz o 5G Plusa i zgarnij darmowy pakiet 10 GB

Jest nowa promocja dla użytkowników Plusa i Plusha. To quiz z trzema szybkimi pytaniami o technologii 5G, za które można zdobyć dodatkowe 10 GB Internetu do wykorzystania przez 30 dni.

Plus chwali się, że ma najszybszy, największy i najlepszy Internet 5G w Polsce. Dzięki wykorzystaniu pasma 2600 MHz TDD działa on z szybkością technologiczną do 600 Mb/s i obejmuje swoim zasięgiem aż 12 milionów mieszkańców Polski, a jego aktualny zasięg można sprawdzić na www.plus.pl/mapa-zasiegu (mapka poniżej, na czerwono zasięg 5G). Wystarczy wiedzieć to oraz jeszcze kilka prostych rzeczy, by otrzymać bezpłatny pakiet 10 GB.

Celem nowej promocji „Quiz 5G” jest popularyzacja wiedzy o sieci piątej generacji. Aby wziąć w niej udział, wystarczy udzielić poprawnych odpowiedzi na trzy losowe pytania, wybrane z puli pytań w quizie udostępnionym na stronach www.plus.pl/5g i www.plushbezlimitu.pl/5g.

Promocja „Quiz 5G” jest dostępna dla klientów Plusa i Plusha, a mogą wziąć w niej udział użytkownicy wszystkich rodzajów ofert dla klientów indywidualnych oraz SOHO. Przyznawany w promocji pakiet 10 GB może być włączony tylko raz i nie może być wykorzystany w roamingu międzynarodowym.

Promocja obowiązuje do 31 lipca 2021 roku, a więcej informacji na jej temat można znaleźć w regulaminie i na stronach internetowych www.plus.pl/5g i www.plushbezlimitu.pl/5g.



