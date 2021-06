Przejęcie Polkomtel Infrastruktura przez Cellnex. UOKiK wydał zgodę

UOKiK wydał zgodę na przejęcie przez Cellnex Poland kontroli nad spółką Polkomtel Infrastruktura. Zdaniem regulatora, pomimo znaczących udziałów rynkowych uczestników koncentracji, nie dojdzie do ograniczenia konkurencji, a transakcja może wzmocnić konkurencyjność rynku telekomunikacyjnego.

Polkomtel Infrastruktura, część grupy Cyfrowego Polsatu w Polsce, obsługuje zarówno infrastrukturę pasywną (wieże telekomunikacyjne), jak i aktywną (sprzęt do transmisji głosu i danych oraz światłowody do wieży). W lutym Cellnex ogłosił, że zamierza przejąć 99,9% udziałów spółki należącej do Grupy Cyfrowego Polsatu. Transakcja wymagała m.in. obowiązkowej zgody UOKiK jako organu regulującego konkurencję. Ponieważ taka zgoda padła, firmy przewidują, że transakcja zostanie zamknięta latem.

UOKiK: transakcja jest korzystna dla rynku

Badając sprawę, UOKiK przeprowadził badanie rynku, w którym skierował pytania do operatorów - Orange Polska, T-Mobile Polska i P4. Z własnej inicjatywy stanowisko w sprawie przedstawiła również spółka Polska Tower. Ponadto Prezes UOKiK Tomasz Chróstny poprosił o opinię prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Analiza UOKiK wykazała, że chociaż Cellnex Poland po przejęciu Polkomtel Infrastruktura będzie posiadał ponad 50% masztów telekomunikacyjnych wykorzystywanych przez sieci komórkowe w Polsce, to koncentracja nie doprowadzi do ograniczenia konkurencji. Podobną opinię przedstawił prezes UKE Jacek Oko.

Jak tłumaczy UOKiK, przejęcie przez Cellnex Poland masztów użytkowanych dotąd głównie przez Polkomtel nie tylko nie ograniczy konkurencji, ale może doprowadzić do ułatwienia dostępu do infrastruktury innym operatorom. Cellnex Poland, nie będący operatorem, a zarządcą infrastruktury, ma interes ekonomiczny w udostępnieniu masztów wielu podmiotom jednocześnie. W efekcie transakcja może korzystnie wpłynąć na konkurencję pomiędzy operatorami, a także – potencjalnie – ułatwić rozwój mniejszym operatorom, którzy będą mogli skorzystać z infrastruktury dostępnej dla nich na rynku, zamiast rozwijać własną, jak to miało miejsce dotychczas.

Co planuje Cellnex?

Projekt obejmie inwestycję w wysokości 1,6 mld euro (ponad 7 mld zł) oraz dodatkowy program uruchomienia ok. 1500 lokalizacji, a także inwestycje w sprzęt aktywny, głównie przeznaczony dla sieci 5G, o wartości ok. 600 milionów euro, w ciągu najbliższych 10 lat. Transakcja zostanie sfinansowana z dostępnej gotówki.

To przejęcie jest kamieniem milowym dla Cellnexu. Wzmocni pozycję Cellnexu w Polsce po niedawnym przejęciu wież i lokalizacji od Play. Co więcej, decyzja ta pozwoli nam podtrzymać nasze zobowiązanie do przeobrażenia tradycyjnego modelu operatora wieżowego w kierunku zintegrowanego modelu zarządzania infrastrukturą telekomunikacyjną, łączącego działanie elementów pasywnych (wież) i aktywnych, takich jak urządzenia transmisyjne, łącza radiowe i światłowody do wieży



– powiedział wiceprezes Cellnexu, Àlex Mestre.

Polkomtel Insfrastruktura jest operatorem infrastruktury pasywnej grupy Cyfrowego Polsatu (ok. 7 000 wież i lokalizacji) oraz infrastruktury aktywnej (ok. 37 000 nośników radiowych obejmujących wszystkie pasma wykorzystywane przez 2G, 3G, 4G i 5G; ok. 11 300 km szkieletu światłowodowego i światłowodowego dosyłu do wieży, oraz ogólnokrajowej sieci radiolinii mikrofalowych).

Cellnex Telecom to europejski, wywodzący się z Hiszpanii, operator bezprzewodowych infrastruktur telekomunikacyjnych i nadawczych z portfelem ok. 129 000 lokalizacji, w tym ok. 75 000 już działających. Pozostałe są w trakcie finalizacji, lub których uruchomienie planowane jest do 2030 roku. Cellnex działa w Hiszpanii, Włoszech, Holandii, Francji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Portugalii, Austrii, Danii, Szwecji oraz w Polsce.

