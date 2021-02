Cyfrowy Polsat sprzedaje infrastrukturę sieciową Polkomtelu za 7 mld zł

Grupa Cyfrowy Polsat poinformowała o planach sprzedaży europejskiemu operatorowi infrastrukturalnemu Cellnex Telecom kontrolnego pakietu udziałów w spółce Polkomtel Infrastruktura za cenę około 7,1 mld zł. Jest to początek długoterminowego partnerstwa, które zdaniem CP ma przyspieszyć rozwoju technologii 5G w Polsce.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel zawarły z operatorem Cellnex Telecom warunkową umowę sprzedaży pakietu 99,99% udziałów w spółce Polkomtel Infrastruktura. Jest to spółka zależna Grupy Polsat, która odpowiada za część technicznej infrastruktury sieciowej. Jest właścicielem pasywnych i aktywnych warstw mobilnej infrastruktury Grupy Polsat, składających się z około 7 tys. lokalizacji, około 37 tys. różnych systemów on-air, w tym około 1 tys. systemów obsługujących 5G, oraz sieci transmisyjnej.

Sieć rdzeniowa Polkomtelu wraz ze wszystkimi częstotliwościami służącymi do świadczenia klientom w Polsce usług w technologii 5G, jak również w technologiach 2G/3G/LTE pozostanie w posiadaniu Grupy Polsat. Grupa, jako operator sieci Plus, zamierza nieprzerwanie świadczyć usługi łączności swoim klientom indywidualnym, biznesowym oraz hurtowym. Przewidywane zamknięcie transakcji to październik 2021 roku.

Nasz zamiar, aby współpracować z Cellnex Telecom przy dalszym rozwoju naszej sieci mobilnej, ma na celu umożliwienie jeszcze szybszego i bardziej efektywnego kosztowo uruchamiania nowoczesnych usług łączności dla naszych klientów, w tym obecnie w szczególności w technologii 5G

– mówi Mirosław Błaszczyk, Prezes Zarządu Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu.

Operator przekonuje, że jego partnerstwo z Cellnex Telecom pozwoli zwiększyć liczbę nadajników, z których korzystają klienci Grupy CP.

Biorąc pod uwagę liczbę operatorów w Polsce oraz liczbę obecnych lokalizacji stacji wierzymy, że dla szybszego rozwoju sieci mobilnych zarówno 5G, jak i kolejnych generacji oraz zapewnienia mieszkańcom Polski możliwie jak najlepszej jakości usług, kluczowym jest współdzielenie infrastruktury pasywnej i aktywnej i gracze mobilni muszą podążać i będą podążali w tym kierunku

– powiedział Maciej Stec, Wiceprezes Zarządu ds. strategii Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu.

Wartość 99,99% udziałów w spółce Polkomtel Infrastruktura została wyceniona na około 7,1 mld zł, a zamknięcie transakcji jest uzależnione od spełnienia warunków formalnych, w tym uzyskania zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji. Gdy to się stanie, Grupa Polsat i Cellnex podpiszą umowę serwisową zobowiązującą spółkę Polkomtel Infrastruktura do świadczenia na rzecz Grupy Polsat określonych usług przez 25 lat, z możliwością przedłużania o kolejne okresy 15-letnie.

Zgodnie ze zobowiązaniami umownymi, Grupa Polsat będzie zobowiązana składać w spółce Polkomtel Infrastruktura zamówienia na budowę określonej liczby nowych lokalizacji oraz zamówień określonej liczby dodatkowych usług emisji w określonym czasie.

Dlaczego Grupa CP sprzedaje infrastrukturę?

Współpraca Cyfrowego Polsatu z Cellneksem zakłada współdzielenie aktywnej i pasywnej infrastruktury, dzięki czemu operator mobilny skupia się przede wszystkim na zapewnieniu produktów i usług dla klientów, podczas gdy operator infrastrukturalny będzie odpowiedzialny za dostarczenie zamówionej pojemności sieciowej w sposób najbardziej efektywny kosztowo.

Grupa Cyfrowy Polsat przekonuje, że takie podejście wzmocni jej możliwości inwestycyjne, zwłaszcza dotyczące sieci 5G, i pozwoli na rozszerzenie zasięgu nowej technologii poprzez wykorzystywania dodatkowych lokalizacji.

Po drugie, model ten zakłada możliwość współpracy z kolejnymi najemcami, co ma zapewnić jeszcze większe oszczędności podczas rozwoju sieci w przyszłości.

W ocenie Grupy Cyfrowy Polsat partnerstwo z Cellneksem zapewni wyższy poziom zadowolenia klienta, umożliwi też szybsze wdrażanie nowych technologii oraz optymalizację istniejących w Polsce portfeli wieżowych.

Źródło tekstu: Grupa Cyfrowy Polsat