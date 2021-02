Ponad 1,5 mld gigabajtów danych – tyle przesłali klienci Plusa i Cyfrowego Polsatu w 2020 roku

Klienci Plusa i Cyfrowego Polsatu w 2020 roku przesłali w sumie ponad półtora miliarda gigabajtów danych, czyli 36% więcej niż rok wcześniej. Operator łączy ten wzrost z rozwojem swojej sieci 5G.

Półtora miliarda przesłanych gigabajtów, a dokładnie 1518 petabajtów (1 petabajt to milion gigabajtów), jest najlepszym wynikiem w historii Plusa i Cyfrowego Polsatu. Oznacza to, że w 2020 roku przetransferowanych zostało 36% danych więcej, niż rok wcześniej.

To kolejny rok tak dużego wzrostu transmisji danych. Po raz drugi z rzędu w sieci Plusa i Cyfrowego Polsatu przetransferowano także ponad miliard gigabajtów danych. Jak sugeruje Polkomtel, odpowiedzią na ogromny przyrost ruchu jest rozwój technologii 5G.

Systematyczny wzrost w porównaniu do roku 2019 rozpoczął się już na początku 2020 i trend ten utrzymywał się przez kolejne miesiące. Znaczące natężenie obecności w internecie odnotowane od marca do czerwca spowodowane było nagłym przeniesieniem większości aktywności w przestrzeń wirtualną. W okresie wakacji wzrost utrzymał się jednak na wysokim poziomie, rosnąc o ok. 30% r/r. W ostatnim kwartale ubiegłego roku ruch był najintensywniejszy, a miesiącem z największym przyrostem okazał się listopad (46% r/r).

Ruch internetowy w poszczególnych miesiącach z odniesieniem do roku wcześniejszego:

Ruch data w PB Rok 2020 Rok 2019 Przyrost r/r Styczeń 113 90 26% Luty 107 83 29% Marzec 130 90 44% Kwiecień 129 89 45% Maj 128 89 44% Czerwiec 120 89 35% Lipiec 123 95 29% Sierpień 126 98 29% Wrzesień 116 90 29% Październik 134 97 38% Listopad 143 98 46% Grudzień 149 108 38%



Rok 2020 upłynął w Plusie pod znakiem inwestycji w dalszą modernizację infrastruktury telekomunikacyjnej i przede wszystkim budowy sieci 5G na częstotliwości 2,6 GHz TDD. Wdrożona w maju 2020 roku sieć 5G Plusa to najszybsza sieć 5G w Polsce z maksymalną szybkością technologiczną do 600 Mb/s. Dzięki uruchomieniu kolejnych nadajników można z niej korzystać już we wszystkich 16 województwach, a w jej zasięgu jest ponad 7 milionów mieszkańców Polski.

Zgodnie z planami operatora w 2021 r. sieć 5G Plusa obejmie zasięgiem łącznie ponad 11 milionów osób. W ofercie jest ponad 20 urządzeń – smartfonów i routerów z obsługą sieci 5G.

