Plus ogłasza Wielką WYPRZ – 53 przecenione smartfony, Galaxy A71 o 500 zł taniej

Plus ruszył z wielką wyprzedażą smartfonów w promocyjnych cenach. Klienci mogą wybierać spośród aż 53 przecenionych urządzeń. Szczególnie polecanymi smartfonami w akcji Plusa są Samsung Galaxy A71 oraz Huawei P40 Pro 256GB 5G.

Wyprzedaż obejmuje smartfony najpopularniejszych producentów, takich jak: Samsung, Huawei, LG, Sony, Lenovo, Xiaomi czy Nokia. Przecenione smartfony dostępne są w wybranych wariantach ofert, m.in. bez kosztów abonamentu z możliwością rozłożenia na 12, 24 lub 36 rat 0%.

Co oznacza oferta w wariancie bez kosztów abonamentu? Do wybranego smartfonu dołączona jest karta SIM, której klient może w ogóle nie używać. Gdy jednak zacznie to robić, opłaty będą naliczone jedynie za wykorzystane usługi.

Na liście popularnych modeli objętych promocją Wielka WYPRZ znalazły się m.in.:

Samsung Galaxy A71 w cenie niższej o 500 zł,

w cenie niższej o 500 zł, Huawei P40 Pro 256GB 5G ze zniżką 300 zł,

256GB 5G ze zniżką 300 zł, Samsung Galaxy S10 z obniżką 400 zł,

z obniżką 400 zł, iPhone XS 64GB w cenie obniżonej o 400 zł,

w cenie obniżonej o 400 zł, Sony Xperia 10 za 300 zł mniej,

za 300 zł mniej, Samsung Galaxy S9 z rabatem 300 zł,

z rabatem 300 zł, Huawei Nova 5T tańszy o 250 zł,

tańszy o 250 zł, Motorola One Action ze zniżką 200 zł,

ze zniżką 200 zł, LG K50S przeceniony o 100 zł,

przeceniony o 100 zł, a także wiele innych smartfonów.

Wszystkie przecenione smartfony dostępne są w stacjonarnych punktach sprzedaży Plusa, a Samsung Galaxy A71 oraz Huawei P40 Pro 256GB 5G także w sklepie internetowym operatora. Więcej informacji dotyczących wyprzedażowych modeli można uzyskać w stacjonarnych punktach sprzedaży Plusa.

Źródło tekstu: Plus