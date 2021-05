Wyniki Grupy Polsat za I kwartał 2021: 12 mln Polaków w 5G Plusa, partnerstwo z Cellnex Telecom, wzrost przychodów

Do swoich najważniejszych dokonań w pierwszym kwartale 2021 roku Grupa Polsat uznaje m.in. objęcie zasięgiem 5G w Plusie 12 milionów i nawiązanie strategicznego i partnerstwa z Cellnex Telecom. Przychody Grupy wzrosły w tym czasie do blisko 3 mld zł, wynik EBITDA do ok. 1,1 mld zł, a zysk netto do poziomu 390 mln zł.

Po pierwszym kwartale łączna liczba usług płatnej telewizji, Internetu i telefonii Grupy Polsat w modelu kontraktowym i przedpłaconym wyniosła 18,1 mln. Liczba klientów usług telefonii komórkowej wyniosła 11 mln (z tego abonament 8,552 mln, pre-paid 2,458 mln), a łączna liczba kart SIM z usługami internetu – 12,831 mln. Liczba klientów usług multiplay, świadczonych m.in. w programie smartDOM, wzrosła o 65 tys. r/r (3%) do 2,077 mln, a łącznie korzystają oni z 6,41 mln usług. Wskaźnik odejść klientów (churn) kształtował się na poziomie 6,7%.

Inne dane operacyjne podane przez Grupę Polsat:

przyrost liczby usług kontraktowych – o 561 tys . (3,8%) r/r do blisko 15,4 mln,

. (3,8%) r/r do blisko 15,4 mln, wzrost liczby abonamentowych usług telefonii komórkowej – o 535 tys. (6,7%) r/r do 8,5 mln,

(6,7%) r/r do 8,5 mln, liczba usług płatnej telewizji: 5 mln,

stabilna baza usług internetu wynosząca ok. 1,8 mln ,

, każdy klient miał średnio 2,79 usługi z portfolio Grupy – wzrost wskaźnika nasycenia usługami przypadającymi na jednego klienta o 5,7% r/r,

z portfolio Grupy – wzrost wskaźnika nasycenia usługami przypadającymi na jednego klienta o 5,7% r/r, wzrost średniego miesięcznego przychodu od klienta kontraktowego (ARPU) o ponad 5 zł r/r do 90,5 zł ,

od klienta kontraktowego (ARPU) r/r do , wzrost liczby usług prepaid (łącznie z TV) oraz ich ARPU – 2,7 mln usług z wysokim ARPU na poziomie 21,5 zł (wzrost o 3,8% r/r).

z wysokim ARPU na poziomie 21,5 zł (wzrost o 3,8% r/r). klienci detaliczni Cyfrowego Polsatu i Plusa przetransferowali ok. 442 PB danych (wzrost o 27% r/r).

Coraz większe 5G w Plusie

Plus zasięgiem swojej sieci 5G objął już 12 milionów mieszkańców Polski, po niespełna roku od jej uruchomienia. Sieć 5G 2600 TDD Plusa jest obecna w ponad 160 miejscowościach we wszystkich 16 województwach, a łączna liczba stacji bazowych 5G Plusa przekroczyła 1500. W ofercie znajduje się ponad 20 smartfonów i routerów z możliwością obsługi sieci 5G. Wkrótce pojawią się kolejne, atrakcyjne cenowo, produkty od czołowych światowych producentów.

Zgodnie z obietnicą szybko budujemy sieć 5G i już 12 mln klientów jest w jej zasięgu w Plusie. To istotnie wzmacnia naszą pozycję lidera technologii 5G i jest jednocześnie odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie klientów na nowoczesne i szybkie usługi transmisji danych. Podjęliśmy także działania, które przyniosą naszej Grupie nowe możliwości dalszego rozwoju – sieci 5G poprzez strategiczne partnerstwo z Cellnex Telecom



– mówi Mirosław Błaszczyk, Prezes Zarządu Cyfrowego Polsatu i Polkomtela.

W lutym br. Grupa Polsat ogłosiła zamiar nawiązania strategicznej współpracy z Cellnex Telecom. Partnerstwo to zakłada współdzielenie aktywnej i pasywnej infrastruktury. Operator mobilny skupi się przede wszystkim na zapewnieniu najwyżej jakości usług, a operator infrastrukturalny będzie odpowiedzialny za dostarczenie zamówionej pojemności sieciowej w sposób najbardziej efektywny kosztowo.

Najważniejsze dane finansowe

W pierwszym kwartale br. Grupa Polsat zanotowała wzrost wszystkich głównych wskaźników finansowych. Przychody wzrosły o 5% r/r do blisko 3 mld zł, wynik EBITDA o 5,5% do ok. 1,1 mld zł, a zysk netto do poziomu 390 mln zł. Wolne przepływy pieniężne utrzymują się na wysokim poziomie blisko 1,4 mld zł, a wskaźnik całkowitego zadłużenia zmniejszył się do poziomu 2,78x (dług netto/EBITDA LTM).

Wyniki finansowe Grupy Cyfrowy Polsat

mln PLN I kwartał 2021 zmiana r/r Przychody ze sprzedaży 2 987 +4,9% EBITDA 1 083 +5,5% Marża EBITDA 36,2% +0,2 p.p.



Wyniki finansowe segmentu usług B2C i B2B

mln PLN I kwartał 2021 zmiana r/r Przychody ze sprzedaży 2 551 +4% EBITDA 937 +6% Marża EBITDA 36,7% +0,8 p.p.



Wśród innych istotnych wydarzeń I kwartału 2021 r. znalazły się m.in.: przedłużenie przez Telewizję Polsat praw do Ligi Mistrzów UEFA na trzy kolejne sezony, podpisanie umowy z Grupą ZE PAK na zakup zielonej energii z nowo budowanej największej w Polsce farmy fotowoltaicznej w Brudzewie oraz podpisanie warunkowej umowy nabycia 10% udziałów w spółce eobuwie.pl

Historyczne dane w tabelach

Karty SIM Abonament Prepaid Internet

(abonament) Internet

(prepaid) Łącznie 1Q2015 6,553 mln 3,776 mln 1,439 mln 0,193 mln 11,957 mln 2Q2015 6,532 mln 3,972 mln 1,483 mln 0,193 mln 11,933 mln 3Q2015 6,505 mln 3,685 mln 1,517 mln 0,231 mln 11,939 mln 4Q2015 6,517 mln 3,592 mln 1,595 mln 0,231 mln 11,934 mln 1Q2016 6,536 mln 3,496 mln 1,647 mln 0,256 mln 11,936 mln 2Q2016 6,536 mln 3,473 mln 1,667 mln 0,284 mln 11,971 mln 3Q2016 6,617 mln 3,223 mln 1,722 mln 0,260 mln 11,822 mln 4Q2016 6,730 mln 2,972 mln 1,757 mln 0,219 mln 11,679 mln 1Q2017 6,785 mln 2,646 mln 1,766 mln 0,184 mln 11,382 mln 2Q2017 6,811 mln 2,617 mln 1,773 mln 0,181 mln 11,381 mln 3Q2017 6,865 mln 2,624 mln 1,783 mln 0,193 mln 11,464 mln 4Q2017 6,932 mln 2,579 mln 1,809 mln 0,178 mln 11,498 mln 1Q2018 6,998 mln 2,539 mln 1,814 mln 0,169 mln 11,520 mln 2Q2018 7,098 mln 2,546 mln 1,804 mln 0,163 mln 11,611 mln 3Q2018 7,209 mln 2,550 mln 1,810 mln 0,152 mln 11,723 mln 4Q2018 7,345 mln 2,424 mln 1,815 mln 0,127 mln 11,712 mln 1Q2019 7,452 mln 2,388 mln 1,801 mln 0,111 mln 11,752 mln 2Q2019 7,598 mln 2,418 mln 1,795 mln 0,102 mln 11,913 mln 3Q2019 7,752 mln 2,443 mln 1,802 mln 0,093 mln 12,090 mln 4Q2019 7,895 mln 2,416 mln 1,796 mln 0,080 mln 12,107 mln 1Q2020 8,017 mln 2,393 mln 1,799 mln 0,073 mln 12,271 mln 2Q2020 8,189 mln 2,364 mln 1,789 mln 0,068 mln 12,411 mln 3Q2020 8,367 mln 2,449 mln 1,792 mln 0,064 mln 12,672 mln 4Q2020 8,535 mln 2,446 mln 1,827 mln 0,058 mln 12,808 mln 1Q2021 8,552 mln 2,458 mln 1,821 mln 0,053 mln 12,831 mln

Przychód Zysk netto EBIDTA Marża EBIDTA 1Q2015 2,329 mld zł 170,9 mln zł 896,6 mln zł 38,5% 2Q2015 2,469 mld zł 305 mln zł 977 mln zł 39,6% 3Q2015 2,415 mld zł 502,5 mln zł 930 mln zł 38,5% 4Q2015 2,610 mld zł 186 mln zł 891 mln zł 33,8% 1Q2016 2,364 mld zł 179 mln zł 846 mln zł 35,8% 2Q2016 2,443 mld zł 231 mln zł 935 mln zł 38,3% 3Q2016 2,110 mld zł 270 mln zł 957 mln zł 40,1% 4Q2016 2,535 mld zł 342 mln zł 902 mln zł 35,6% 1Q2017 2,389 mld zł 271 mln zł 929 mln zł 38,9% 2Q2017 2,470 mld zł 282 mln zł 964 mln zł 39,0% 3Q2017 2,391 mld zł 235 mln zł 851 mln zł 35,6% 4Q2017 2,579 mld zł 157 mln zł 873 mln zł 33,9% 1Q2018 2,346 mld zł 292 mln zł 890 mln zł 37,9% 2Q2018 2,603 mld zł 231 mln zł 946 mln zł 36,1% 3Q2018 2,735 mld zł 227 mln zł 920 mln zł 33,6% 4Q2018 3,002 mld zł 66,1 mln zł 941 mln zł 31,4% 1Q2019 2,792 mld zł 300 mln zł 1,038 mld zł 38,2% 2Q2019 2,923 mld zł 269 mln zł 1,076 mld zł 36,8% 3Q2019 2,892 mld zł 236,5 mln zł 1,021 mld zł 35,3% 4Q2019 3,069 mld zł 311,9 mln zł 1,062 mld zł 32,7% 1Q2020 2,849 mld zł 184 mln zł 1,027 mld zł 36,0% 2Q2020 2,863 mld zł 291 mln zł 1,002 mld zł 35,0% 3Q2020 3,004 mld zł 345 mln zł 1,082 mld zł 36,0% 4Q2020 3,248 mld zł 326,7 mln zł 1,127 mld zł 34,7% 1Q2021 2,987 mld zł 390,4 mln zł 1,083 mld zł 36,2%

Przychód na klienta Abonament Prepaid 1Q2015 85,8 zł 17,3 zł 2Q2015 87,0 zł 18,3 zł 3Q2015 88,1 zł 19,0 zł 4Q2015 88,3 zł 18,5 zł 1Q2016 87,0 zł 17,7 zł 2Q2016 88,4 zł 18,9 zł 3Q2016 88,6 zł 18,7 zł 4Q2016 90,7 zł 19,2 zł 1Q2017 89,1 zł 18,7 zł 2Q2017 89,6 zł 20,5 zł 3Q2017 88,4 zł 20,2 zł 4Q2017 89 zł 20,1 zł 1Q2018 81,9 zł (MSSF 15) 20,1 zł 2Q2018 82,9 zł (MSSF 15) 20,4 zł 3Q2018 84,0 zł (MSSF 15) 20,8 zł 4Q2018 84,0 zł (MSSF 15) 20,3 zł 1Q2019 82,9 zł (MSSF 15) 20,1 zł 2Q2019 83,4 zł 20,8 zł 3Q2019 84,8 zł 20,8 zł 4Q2019 85,6 zł 20,3 zł 1Q2020 85,4 zł 20,7 zł 2Q2020 86,5 zł 21,4 zł 3Q2020 86,9 zł 21,5 zł 4Q2020 89,9 zł 21,8 zł 1Q2021 90,5 zł 21,5 zł