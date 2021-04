Plus: w zasięgu naszego 5G jest już 12 milionów mieszkańców Polski

Plus chwali się zasięgiem swojej sieci 5G: objął nią już 12 milionów mieszkańców Polski. Sieć 5G 2600 TDD Plusa jest obecna w ponad 160 miejscowościach we wszystkich 16 województwach. Operator zapewnia, że dynamiczna budowa i rozwój sieci w całej Polsce będą kontynuowane.

Jak wyjaśnia Plus, budowa sieci 5G została przyspieszona w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie klientów, zarówno możliwościami tej technologii, jak i smartfonami obsługującymi 5G. Sieć 5G w Plusie została uruchomiona niespełna rok temu. Pół roku po jej wdrożeniu, w listopadzie 2020 r. w zasięgu znajdowało się już ponad 7 milionów osób. Dzisiaj w zasięgu 5G Plusa mieszka już ponad 12 milionów Polaków.

Widzimy rosnące zainteresowanie naszym 5G, z którego korzysta coraz więcej osób. Postanowiliśmy więc przyspieszyć budowę sieci i zapowiadany plan na ten rok zrealizowaliśmy z nawiązką już w kwietniu. Obecnie więc w zasięgu jest ponad 12 milionów mieszkańców Polski i będzie ich przybywać, gdyż mówiąc wprost - budujemy i rozwijamy dalej naszą sieć 5G

– powiedział Jacek Felczykowski, Członek Zarządu Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu, operatora sieci Plus.

Plus obiecuje, że zasięg 5G będzie sukcesywnie zwiększany w miejscowościach, w których 5G już działa, jak również pojawi się w nowych lokalizacjach. Wraz z rozwojem zasięgu sieci 5G, Plus poszerza także portfolio urządzeń zgodnych z nowym standardem. Aktualnie w ofercie znajduje się ponad 20 smartfonów i routerów z dostępem do 5G. Wkrótce pojawią się kolejne i mają to być „atrakcyjne cenowo, nowe smartfony 5G czołowych światowych producentów”.

Zobacz: Realme 7 5G dostępny na wyłączność w Plusie za 999 zł! To najtańszy smartfon 5G w Polsce

Zobacz: Jak szybkie jest 5G Plusa? Katowice to pół gigabita w kieszeni

Gdzie można korzystać z 5G w sieci Plus?

Plan operatora na ten rok zakładał objęcie zasięgiem ponad 11 milionów Polaków. Intensywna rozbudowa 5G pozwoliła na realizację dużej części założeń już w pierwszych miesiącach 2021 r. Tym samym łączna liczba stacji bazowych 5G Plusa przekroczyła 1500, a w zasięgu 5G Plusa mieszka już 12 milionów osób w ponad 160 miejscowościach na terenie całego kraju.

Na liście nowych lokalizacji znalazły się: Jeżów Sudecki, Żołędowo, Grębocin, Elizówka, Rawa Mazowiecka, Ksawerów, Rasztów, Emów, Blizne Jasińskiego (Stare Babice), Feliksów, Mościska, Wola Ducka, Zamienie, Brzezie, Rowy, Przechlewo, Łubiana, Lębork, Lipusz, Czeladź, Działdowo, Ełk, Kętrzyn, Leszno, Dąbcze, Skórzewo, Biesiekierz, Goleniów, Kołobrzeg, Komorówko, Lipiany, Mirosławiec, Pyrzyce, Stargard, Trzebiatów, Wolin.

Zobacz: Plus wprowadza nowe plany taryfowe z dostępem do 5G

Nowe stacje bazowe zostały uruchomione także w miastach, w których 5G było już obecne wcześniej. Aktualna lista miejscowości w zasięgu 5G w Plusie (nazwy nowych miejscowości w 5G zostały pogrubione):

województwo dolnośląskie: Wrocław, Wałbrzych, Jelenia Góra, Legnica, Boguszów Gorce, Kobierzyce, Bielany Wrocławskie, Jeżów Sudecki ,

, województwo kujawsko-pomorskie: Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Białe Błota, Żołędowo , Grębocin ,

, , województwo lubelskie: Biała Podlaska, Lublin, Zamość, Dominów, Elizówka ,

, województwo lubuskie: Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski,

województwo łódzkie: Łódź, Piotrków Trybunalski, Skierniewice, Konstantynów Łódzki, Sieradz, Rawa Mazowiecka , Ksawerów ,

, , województwo małopolskie: Kraków, Tarnów, Nowy Sącz, Szczyglice,

województwo mazowieckie: Warszawa, Radom, Pruszków, Legionowo, Piaseczno, Otwock, Wołomin, Ząbki, Grodzisk Mazowiecki, Marki, Piastów, Kobyłka, Józefów, Sulejówek, Zielonka, Konstancin-Jeziorna, Łomianki, Milanówek, Brwinów, Ożarów Mazowiecki, Karczew, Halinów, Wieliszew, Jabłonna, Zalesie Górne, Kanie, Rembelszczyzna, Komornica, Janki, Izabelin, Sękocin, Wolica, Kazuń, Urzut, Rzakta, Dawidy Bankowe, Siedlce, Ostrołęka, Ciechanów, Białobrzegi, Chrzanów Duży, Czosnów, Janówek Pierwszy, Józefów k/Otwocka, Kolonia Lesznowola, Laski, Michałowice k/Raszyna, Mysiadło, Nadarzyn, Nowe Iganie, Otrębusy, Płock, Radzymin, Raszyn, Rajszew, Podkowa Leśna, Rasztów, Emów , Blizne Jasińskiego (Stare Babice) , Feliksów , Mościska , Wola Ducka , Zamienie,

, , , , , województwo opolskie: Opole, Brzezie ,

, województwo podkarpackie: Rzeszów, Tarnobrzeg, Krosno,

województwo podlaskie: Białystok, Łomża, Suwałki,

województwo pomorskie: Gdańsk, Gdynia, Sopot, Słupsk, Kowale, Rowy , Przechlewo , Łubiana , Lębork , Lipusz,

, , , , województwo śląskie: Katowice, Dąbrowa Górnicza, Częstochowa, Gliwice, Bielsko-Biała, Sosnowiec, Tychy, Zabrze, Ruda Śląska, Bytom, Piekary Śląskie, Chorzów, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Mysłowice, Lędziny, Mikołów, Będzin, Wola Kiedrzyńska, Czeladź ,

, województwo świętokrzyskie: Kielce,

województwo warmińsko-mazurskie: Olsztyn, Elbląg, Działdowo , Ełk , Kętrzyn ,

, , , województwo wielkopolskie: Poznań, Kalisz, Piła, Konin, Konin Stare Miasto, Baranowo, Brzeźno, Leszno , Dąbcze , Skórzewo ,

, , , województwo zachodniopomorskie: Szczecin, Koszalin, Przecław, Jamno, Biesiekierz, Goleniów, Kołobrzeg, Komorówko, Lipiany, Mirosławiec, Pyrzyce, Stargard, Trzebiatów, Wolin.

Zasięg 5G w Plusie można sprawdzić na: https://www.plus.pl/mapa-zasiegu.

Zobacz: Jak szybkie jest 5G Plusa? Sprawdziliśmy 5 miast Polski i oto wyniki

Zobacz: Najszybsze 5G w Polsce – nasz test. Grudzień 2020

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: Plus