Wyniki T-Mobile Polska za 1Q2021: spadek dochodów, większa baza klientów, rozwój usług mobilnych i budowa 5G

Operator T-Mobile Polska podał wyniki za pierwszy kwartał roku 2021. Chociaż w porównaniu do poprzedniego odnotował spadek dochodów, jednocześnie chwali się poprawą przychodów z usług mobilnych, większą bazą klientów i rozwojem sieci 5G.

Na koniec marca br. liczba klientów T-Mobile osiągnęła poziom 11,2 mln klientów, a więc o 223 tysiące więcej niż rok temu. Przyrost w porównaniu do czwartego kwartału jest jednak niewielki – przybyło ich około 7 tysięcy. W tym okresie wyraźnie spadła liczba klientów pre-paid – operator stracił ich około 20 tysięcy.

Spółka odnotowała za to wzrost bazy użytkowników w porównaniu do pierwszego kwartału 2020 roku. Dotyczy to usług przedpłaconych, abonamentowych, a także wzrost liczby użytkowników łączy światłowodowych (FTTH). W tym czasie średni miesięczny wskaźnik odejść (churn) klientów kontraktowych pozostawał na niskim poziomie i wyniósł 0,8%. Jednak w odniesieniu do czwartego kwartału 2020 r.

W pierwszym kwartale T-Mobile Polska wypracował zysk EBITDA AL w wysokości 431 mln złotych. Odnotował tym samym wzrost o 4,1% w porównaniu do pierwszego kwartału ubiegłego roku. Całkowity przychód spółki wyniósł 1,55 mld złotych. To słabszy wynik, niż w poprzednich trzech kwartałach – w 4Q20 było to 1,660 mld zł, zbliżony rezultat operator odnotował za to rok temu, w pierwszym kwartale 2020 r. (1,557 mld zł).

T-Mobile tłumaczy, że na wysokość tego wyniku wpłynęło obniżenie wpływów z tytułu obsługi ruchu turystycznego oraz przeniesienia obsługi międzynarodowego ruchu tranzytowego do dedykowanych struktur Grupy DT. Jednocześnie operator chwali się zwiększeniu przychodów z usług mobilnych, które wzrosły w tym czasie o 1,8% (r/r).

Wyniki pierwszego kwartału pokazują ważny trend w wyborach klientów: coraz częściej kierują się oni nie tylko ceną, ale i jakością usług. A jakość zawsze była obszarem, któremu poświęcaliśmy dużą uwagę, i w który inwestowaliśmy. Dziś te nakłady zwracają się w pełni. Drugą istotną tendencją jest poszukiwanie ofert prostych, ale odpowiadających na potrzeby klientów w sposób kompleksowy. Nasza oferta konwergentna, zbudowana w oparciu o znajomość potrzeb klientów oraz stawiająca ich doświadczenie w centrum uwagi, pozwala nam skutecznie przekonywać ich do wyboru właśnie T‑Mobile

– powiedział Andreas Maierhofer, CEO T‑Mobile Polska.



Rozwój usług i poprawa ich jakości

Jak podaje T-Mobile, pierwszy kwartał 2021 roku związany był z podnoszeniem jakości usług dla klientów indywidualnych. Dla użytkowników abonamentowych pod koniec stycznia uruchomiono możliwość korzystania z usługi internetu światłowodowego za darmo do końca roku, a dla klientów przenoszących numer przygotowano pół roku bez opłat za abonament i telefon.

Pierwsze miesiące 2021 roku to także nowe usługi użytkowania sieci dla klientów T-Mobile na kartę oraz MIX. W marcu operator rozpoczął komercyjne udostępnianie tej grupie klientów technologii VoLTE i VoWiFI, które umożliwiają prowadzenie rozmów głosowych, a także wysyłanie i odbieranie wiadomości SMS i MMS za ich pośrednictwem, odpowiednio w sieci LTE lub Wi-Fi. Z kolei trzy tygodnie później użytkownicy T‑Mobile na kartę otrzymali możliwość korzystania z sieci 5G w nowej ofercie „Bez limitu XL” w taryfie GO! z 40 GB internetu.

Do sukcesów T-Mobile zalicza także rozwój kontrowersyjnej oferty Heyah 01. Ta w pełni cyfrowa subskrypcyjna marka w tym roku została przez operatora odświeżona: każdy nowy użytkownik otrzymuje 30-dniowy dostęp do nielimitowanych rozmów, SMS-ów, MMS-ów i paczkę 20 GB za symboliczną złotówkę. Po tym okresie koszt usługi wynosi 19,99 zł na 30 dni.

W popularnej akcji Happy Fridays użytkownicy skorzystali aż 1,7 mln razy z bonusów, które dawał operator. Z tego największą popularnością cieszył się pakiet 10 GB rozdawany na mecze reprezentacji Polski w piłce nożnej. Przy tej okazji klienci T‑Mobile aktywowali ponad 460 tysięcy bezpłatnych paczek gigabajtów.

T-Mobile rozwija 5G

Operator szczyci się też rozwojem sieci 5G. Klienci abonentowi korzystali z coraz większej ilości danych przesyłanych w nowym standardzie. Pod koniec pierwszego kwartału 2021 r. wartość ta była ponad dwukrotnie większa w porównaniu do ostatniego tygodnia grudnia ubiegłego roku. Pod koniec marca T-Mobile wprowadził nowe taryfy 5G z podwojonymi pakietami danych w wybranych wariantach. Wraz z taryfami 5G do klientów trafił również nowy model sprzedaży urządzeń na elastyczne raty na 24 miesiące ze zniżkami na sprzęt.

W pierwszym kwartale T‑Mobile skupiał się na rozbudowie sieci 5G bazującej na dotychczasowych częstotliwościach oraz rozbudowie i modernizacji sieci LTE. Na początku stycznia tego roku sieć 5G została udostępniona klientom na terenie Trójmiasta, dzięki czemu w jej zasięgu znajduje się już około 6,3 mln mieszkańców. W T‑Mobile klienci mogą wybierać spośród ponad 30 modeli telefonów, które odpowiadały za ¼ całkowitego wolumenu sprzedawanych w sieci T‑Mobile urządzeń.

W sumie biorąc pod uwagę wszystkie technologie, w porównaniu do pierwszego kwartału ubiegłego roku ilość danych przesyłanych w całej sieci T‑Mobile wzrosła o 32%. W zdecydowanej większości za ten wzrost odpowiada LTE, a konsekwentnie spada udział danych przesłanych w sieci 3G, w której obecnie przesyłanych jest już mniej niż 4% danych.

T-Mobile zwiększa cyberbezpieczeństwo

Od początku roku 2021 rynek biznesowy wciąż znajduje się w pod wpływem pandemii, ale operator mówi o zauważalnym ożywieniu inwestycyjnym, związanym z dostosowaniem się firm do nowej sytuacji. Przełożyło się to na wzrost zapotrzebowania na produkty z obszaru cyberbezpieczeństwa. Ochrona Anty-DDoS dla klientów biznesowych została wzmocniona do 200 Gbps, co ma chronić klientów przed największymi tego typu zagrożeniami. Dodatkowo usługa Cloud Security zostało uzupełnione o rozwiązanie E‑Mail Protection, oferujące m.in. zaawansowaną, wielowarstwową ochronę antywirusową, antyphishingową oraz skuteczne wykrywanie i usuwanie spamu.

Drugi rozwijany obszar to rozwiązania dla handlu i sprzedaży online. Odnotowano także zwiększenie popytu na rozwiązania chmurowe, w tym rozwiązania analityczne przeznaczone dla e‑commerce. T-Mobile rozwija także ofertę chmury hybrydowej i prowadzi prace nad rozbudową data center Szlachecka 2. W najbliższych tygodniach planowane jest zamkniecie stanu surowego obiektu.

W tym czasie operator pozyskał też nowe kontrakty: między innymi na budowę sieci WAN na potrzeby Nowego Krajowego Systemu Poboru Opłat na zlecenie Ministerstwa Finansów oraz Funduszy i Polityki Regionalnej, świadczenie usług mobilnych dla pracowników i dyplomatów Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a także usługi mobilne i sprzęt dla Państwowych Inspektoratów Sanitarnych, w celu usprawnienia realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

T-Mobile chwali się też dobrym odbiorem usług przeznaczonych dla mniejszych przedsiębiorstw w ofercie MagentaBIZNES. Operator odnotował w tym segmencie wzrost wszystkich kluczowych wskaźników operacyjnych.

Dane historyczne

Karty SIM Abonament Prepaid Łącznie 1Q15 6,784 mln 9,010 mln 15,794 mln 2Q15 6,708 mln 9,118 mln 15,827 mln 3Q15 6,640 mln 9,056 mln 15,696 mln 4Q15 6,569 mln 5,487 mln 12,056 mln 1Q16 6,518 mln 5,303 mln 11,821 mln 2Q16 6,516 mln 5,119 mln 11,635 mln 3Q16 6,541 mln 4,680 mln 11,221 mln 4Q16 6,612 mln 4,022 mln 10,634 mln 1Q17 6,696 mln 3,533 mln 10,229 mln 2Q17 6,741 mln 3,510 mln 10,251 mln 3Q17 6,797 mln 3,500 mln 10,297 mln 4Q17 6,921 mln 3,533 mln 10,454 mln 1Q18 6,990 mln 3,519 mln 10,509 mln 2Q18 7,068 mln 3,541 mln 10,609 mln 3Q18 7,152 mln 3,541 mln 10,693 mln 4Q18 7,243 mln 3,544 mln 10,787 mln 1Q19 7,298 mln 3,525 mln 10,823 mln 2Q19 7,374 mln 3,495 mln 10,869 mln 3Q19 7,434 mln 3,474 mln 10,908 mln 4Q19 7,504 mln 3,450 mln 10,954 mln 1Q20 7,530 mln 3,452 mln 10,982 mln 2Q20 7,560 mln 3,461 mln 11,021 mln 3Q20 7,581 mln 3.490 mln 11.071 mln 4Q20 7,624 mln 3,574 mln 11,198 mln 1Q21 7,652 mln 3,554 mln 11,205 mln

Przychód EBIDTA/EBITDA AL Marża EBIDTA/EBITDA AL 1Q15 1,602 mld zł 544,1 mln zł 34,0% 2Q15 1,574 mld zł 592,7 mln zł 37,7% 3Q15 1,638 mld zł 689 mln zł 42,1% 4Q15 1,645 mld zł 601 mln zł 36,5% 1Q16 1,649 mld zł 524,8 mln zł 31,7% 2Q16 1,499 mld zł 437 mln zł 29,2% 3Q16 1,618 mld zł 542 mln zł 33,5% 4Q16 1,687 mld zł 586,716 mln zł 34,8% 1Q17 1,572 mld zł 431 mln zł 27,5% 2Q17 1,594 mld zł 525 mln zł 32,9% 3Q17 1,600 mld zł 375 mln zł 20,3% 4Q17 1,657 mld zł 450 mln zł 27,2% 1Q18 1,567 mld zł 401 mln zł 25,6% 2Q18 1,566 mld zł 432 mln zł 27,4% 3Q18 1,688 mld zł 418 mln zł 24,8% 4Q18 1,678 mld zł 411 mln zł 24,6% 1Q19 1,496 mld zł 473/398 mln zł 31,6/26,4% 2Q19 1,565 mld zł 505/427 mln zł 32,2/27,3% 3Q19 1,612 mld zł 501/423 mln zł 31,1/26,3% 4Q19 1,716 mld zł 473/400 mln zł 27,6/23,3% 1Q20 1,557 mld zł 484/414 mln zł 31,1/26,7% 2Q20 1,618 mld zł 509/435 mln zł 31,5/27,0% 3Q20 1,621 mld zł -/433 mln zł -/26,7% 4Q20 1,660 mld zł -/396 mln zł* -/23,9%* 1Q21 1,550 mld zł -/432 mln zł -/-

*) Wartości oszacowane na podstawie wyników za cały rok i trzy wcześniejsze kwartały