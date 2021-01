T-Mobile najszybszym operatorem mobilnym. Raport SpeedTest.pl, podsumowanie 2020 roku

Wczoraj SpeedTest.pl przedstawił swój najnowszy rankingi szybkości Internetu w Polsce za grudzień, jednak to nie koniec ciekawych statystyk. Serwis pokusił się też o łączne podsumowanie wyników z całego roku 2020.

W 2020 roku użytkownicy platformy SpeedTest.pl wykonali w Polsce 47,5 mln testów prędkości Internetu. To o 45% więcej niż w roku poprzednim. Z zebranych danych wynika, że w porównaniu do 2019 roku internet stacjonarny przyspieszył o 23% (do 78,8 Mb/s). Natomiast prędkość internetu mobilnego wzrosła o 27% (do 26,3 Mb/s), przy czym raczkujące w Polsce 5G było prawie czterokrotnie szybsze (100 Mb/s).

INEA najszybszym operatorem w rankingu ogólnym

INEA, zwycięzca rankingu ze średnią prędkością pobierania danych na poziomie 144,8 Mb/s wyprzedza UPC, który z wynikiem 137 Mb/s jest jednocześnie najszybszą spośród sieci ogólnopolskich. Podium zamyka łódzka TOYA z downloadem bliskim 122 Mb/s, a tuż za podium plasuje się Vectra z wynikiem prawie 108 Mb/s. Najwyższą prędkość wysyłania danych (upload) również osiągnęła INEA (145,5 Mb/s).

Operator Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] Ping [ms] Liczba testów INEA 144,8 145,5 11 1,05 mln UPC 137,0 20,3 18 2,28 mln Toya 121,8 29,4 13 0,38 mln Vectra 107,8 26,3 20 1,82 mln



Ranking światłowodowy

To nie koniec dobrych wyników operatora INEA. Jest on też najszybszym operatorem w rankingu światłowodowym. Klienci INEI pobierali dane ze średnią prędkością na poziomie 179,4 Mb/s. Kolejne miejsca należą do Netii (163,4 Mb/s) i Orange (160,5 Mb/s).

Operator Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] Ping [ms] Liczba testów INEA 179,4 198,1 10 0,40 mln Netia 163,4 49,3 14 0,13 mln Orange 160,5 65,8 12 1,20 mln



T-Mobile najszybszym operatorem mobilnym

Ranking mobilny bazuje na blisko 3 mln pomiarów w sieciach 3G, 4G LTE i 5G, wykonanych w aplikacjach mobilnych.

Pierwsze miejsce jako dostawca najszybszego internetu mobilnego za 2020 rok zdobył T-Mobile ze średnią prędkością pobierania danych na poziomie 30,5 Mb/s. Tuż za nim uplasował się Orange z wynikiem 29,6 Mb/s, który przez 3 miesiące wyprzedzał T-Mobile.

Kolejne pozycje zajmują Play (23,8 Mb/s) i Plus (22,5 Mb/s). Jak zauważa Speedtest, poza wieloma innymi czynnikami takimi jak wielkość sieci czy liczba klientów, na pozycję Plusa i Playa miał wpływ największy obsługiwany wolumen ruchu wśród sieci mobilnych. Z kolei przy uwzględnieniu wyłącznie sieci własnej, wynik Playa zwiększa się do 25,3 Mb/s.

Operator Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] Ping [ms] Liczba testów T-Mobile 30,5 8,5 35 0,60 mln Orange 29,6 8,6 33 0,77 mln Play 23,8 7,6 39 0,86 mln Plus 22,5 8,2 42 0,69 mln



Pomiary w 5G

W połowie 2020 roku SpeedTest.pl odnotował pierwsze testy 5G w Polsce w sieciach komercyjnych. Stanowią one jeszcze niewielki udział w całości testów mobilnych, a liderem w tej kategorii jest Plus ze średnią prędkością pobierania 199 Mb/s, co daje wynik ponad 7-krotnie wyższy od średniej w kategorii mobilnej. Są to wyniki dla nieobciążonego pasma TDD 2600 MHz, gdzie teoretyczna prędkość sięga 600 Mbps, co oczywiście daje naturalną przewagę nad konkurencją, która działa w węższym paśmie na częstotliwości 2100 MHz.

