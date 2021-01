W grudniu 2020 znów najszybszy był internet w Orange – ranking RFBenchmark

RFBenchmark zamieścił grudniowy ranking szybkości Internetu mobilnego w Polsce. Po raz kolejny, jak miesiąc temu, na prowadzenie wychodzi sieć Orange. Pomarańczowi wygrali w dwóch kategoriach.

Grudniowa klasyfikacja RFBenchmark została przygotowana na bazie 182 544 testów wykonanych przez użytkowników aplikacji. Wskazana liczba dotyczy tylko pomiarów Internetu mobilnego, pomiary Wi-Fi nie biorą udziału w rankingu. W tej chwili nie jest jeszcze dostępny najnowszy ranking Speedtest.pl, nie można więc porównać wyników pomiarów w obydwu aplikacjach.

Pod względem popularności wśród użytkowników aplikacji RFBenchmark dominują dwaj operatorzy – Play (34,97%) i Orange (31,18%). W dalszej kolejności znalazły się Plus (18,76%) i T-Mobile (15,08%). W listopadzie liderem była sieć Orange, podobnie jak w październiku.

Zobacz: RFBenchmark potwierdza: w listopadzie najszybszy Internet mobilny był w Orange

Internet mobilny w Polsce wg RFBenchmark – który operator był najlepszy w grudniu?

W grudniu w kategorii średniej szybkości pobierania danych znów na pierwszym miejscu znalazł się pomarańczowy operator. Uzyskany wynik Orange był lepszy niż w zeszłym miesiącu i wyniósł 28,88 Mb/s. Na drugiej pozycji uplasował się główny konkurent – T-Mobile, choć strata do lidera wyniosła już ponad 1 punkt procentowy (27,7 Mb/s).

Pozostała dwójka miała zbliżone wyniki, ale ostatecznie lepszy okazał się Play (24,55 Mb/s), który wyprzedził Plusa (24,30 Mb/s).

Średnia szybkość wysyłania danych: Orange

W tej kategorii także, po raz kolejny, zwyciężyło Orange. Pomarańczowy operator uzyskał 15,45 Mb/s, a kolejny na liście Plus 15,18 Mb/s. Play znalazł się na trzeciej pozycji (15,05 Mb/s), a T-Mobile – na czwartym miejscem za rezultat 14,31 Mb/s.

Najniższa wartość ping: T-Mobile

W kategorii najniższa wartość ping najlepszy wynik niezmiennie należy do T-Mobile. Magentowy operator oferuje najniższe średnie opóźnienie sygnału (33,62 ms), co wciąż pozwala wyprzedzić Orange z wynikiem 34,67 ms. Na dalszych pozycjach znalazły się Play (39,18 ms) oraz Plus (41,22 ms).

Tabela wyników w LTE

Orange Play Plus T-Mobile Szybkość pobierania danych 28,88 Mbps 24,55 Mbps 24,3 Mbps 27,7 Mbps Szybkość wysyłania danych 15,45 Mbps 15,05 Mbps 15,18 Mbps 14,31 Mbps Ping 34,67 ms 39,18 ms 41,22 ms 33,62 ms Liczba pomiarów 52974 59874 31202 25681



Internet mobilny w Polsce: pomiary 3G

W testach wykonanych w 3G też najlepiej wypadła sieć Orange, osiągając podczas pobierania wynik 5,2 Mbps. Drugie miejsce należy do T-Mobile (4,76 Mbps), trzecie do Play 93,62 Mbps), najsłabiej wypadł Plus (2,89 Mbps).

Tabela wyników w 3G

Orange Play Plus T-Mobile Szybkość pobierania danych 5,2 Mbps 3,62 Mbps 2,89 Mbps 4,76 Mbps Szybkość wysyłania danych 2,85 Mbps 1,34 Mbps 2,21 Mbps 2,64 Mbps Ping 65,16 ms 66,63 ms 67,64 ms 60,4 ms Liczba pomiarów 3943 3952 3018 1829



Zobacz: Ranking RFBenchmark za październik 2020: Orange wciąż na czele

Zobacz: Sieci 5G w Polsce 2020. Stan wdrożenia w raporcie Notel Poland

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: RFBenchmark