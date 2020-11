Ranking RFBenchmark za październik 2020: Orange wciąż na czele

W październiku 2020 roku najszybszy Internet mobilny dla pobierania danychw technologii LTE był w Orange, który minimalnie wyprzedził sieć T-Mobile - wynika z najnowszego rankingu serwisu RFBenchmark. Play i Plus wyraźnie odstają od czołówki.

RFBenchmark opublikował październikowy ranking szybkości Internetu mobilnego w Polsce. Powstał on na podstawie wyników 230092 testów wykonanych przez użytkowników za pomocą aplikacji serwisu. 90,12% pomiarów dokonano przy wykorzystaniu technologii 4G LTE, 9,82% w technologii 3G, a 0,06% z użyciem technologii 2G.

Jak widać na dołączonej powyżej grafice, w ostatnim miesiącu najwięcej wykonano testów z sieci Play (34,47% wszystkich pomiarów). Fioletowi wyprzedzili pod tym względem sieci Orange (31,58%), Plus (18,32%) oraz T-Mobile (15,63%).

Internet mobilny LTE

Październikowy ranking RFBenchmark pokazuje, że w miesiącu tym największa średnia szybkość pobierania danych przez sieć LTE była ponownie w Orange - 28,11 Mb/s. Dało to Pomarańczowym minimalną przewagę nad siecią T-Mobile, a także wyraźną przewagę nad sieciami Play oraz Plus. Orange okazał się również najszybszy w przypadku wysyłania danych. W tym przypadku kolejność na dalszych miejscach była nieco inna: Play, Plus i T-Mobile. Szczegóły zebraliśmy w tabeli poniżej, razem z porównaniem odpowiednich wartości z wynikami uzyskanymi w październiku przez serwis Speedtest.pl.

LTE Dostawca Pobieranie Wysyłanie Ping Speedtest.pl RFBenchmark Speedtest.pl RFBenchmark Speedtest.pl RFBenchmark Orange 33,60 Mb/s 28,11 Mb/s 8,63 Mb/s 13,98 Mb/s 31 ms 37,36 ms T-Mobile 32,11 Mb/s 27,87 Mb/s 8,57 Mb/s 12,89 Mb/s 31 ms 34,86 ms Play 24,96 Mb/s 23,68 Mb/s 7,89 Mb/s 13,29 Mb/s 38 ms 39,50 ms Plus 24,52 Mb/s 24,31 Mb/s 8,31 Mb/s 13,26 Mb/s 41 ms 44,97 ms

Internet mobilny 3G

W przypadku technologii 3G Orange znowu trafił na prowadzenie, wyprzedzając Magentowym pod względem szybkości pobierania i wysyłania danych. Ostatnie miejsce należy do Plusa w pobieraniu danych i sieci Play w wysyłaniu.

3G Dostawca Pobieranie Wysyłanie Ping Orange 5,10 Mb/s 2,71 Mb/s 65,23 ms T-Mobile 4,92 Mb/s 2,66 Mb/s 59,14 ms Play 3,52 Mb/s 1,35 Mb/s 66,31 ms Plus 2,81 Mb/s 1,98 Mb/s 68,68 ms

Źródło tekstu: RFBenchmark