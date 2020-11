iliad będzie miał 96,7% kapitału i głosów w Play

Wiele się ostatnio dzieje w związku z przejęciem Play Communications przez iliad. Dziś francuski grupa pochwaliła się sukcesem wezwania na akcje Play. Po jego rozliczeniu iliad skupi 96,7% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów polskiego operatora.

Grupa iliad ogłosiła sukces wezwania na akcje polskiego operatora telekomunikacyjnego Play. Po rozliczeniu wezwania, którego wyniki zostały właśnie opublikowane, iliad będzie posiadać 246 131 028 akcji Play, stanowiących 96,7% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów.

Zmieniona została również Rada Dyrektorów Play, co ma odzwierciedlać przejęcie kontroli nad spółką przez iliad. Obecnie liczy ona sześciu dyrektorów zaproponowanych przez iliad i trzech niezależnych dyrektorów.

Rozliczenie transakcji nabycia akcji w ramach wezwania nastąpi 25 listopada 2020 r.

Cieszymy się, że nasza oferta została przyjęta przez zdecydowaną większość dotychczasowych akcjonariuszy Play Communications. Iliad, dzięki posiadanemu doświadczeniu i silnej pozycji finansowej, wesprze Play w utrzymaniu konkurencyjnej pozycji na polskim rynku telefonii komórkowej oraz ułatwi mu wejście na rynek usług stacjonarnych. Dzięki temu polscy klienci detaliczni oraz przedsiębiorcy zyskają dostęp do jeszcze bardziej atrakcyjnej i kompleksowej oferty. Nabycie większościowego pakietu akcji Play Communications i wejście na polski rynek to także ważny krok w międzynarodowym rozwoju Grupy iliad

– powiedział Thomas Reynaud, prezes Grupy Iliad.

Grupa Iliad działa we Francji (jako Free Mobile) i Włoszech (jako Iliad), a łączna liczba jej klientów w tych krajach wynosi blisko 27 milionów. Pod koniec września 2020 r. z Free we Francji korzystało prawie 20 mln abonentów (6,7 mln abonentów usług szerokopasmowych i ultraszybkich łączy szerokopasmowych oraz 13,5 mln abonentów telefonii komórkowej). Free jest tam również dostawcą rozwiązajnia Freebox, wielousługowego urządzenia dostępowego do internetu wykorzystującego technologię ADSL.

We Włoszech Iliad ma ponad 6,8 mln abonentów. Właścicielem grupy jest francuski miliarder Xavier Niel. Przedsiębiorca ma też udziały w irlandzkim Eir, szwajcarskim Salt, jest także właścicielem cypryjskiego Epic.

