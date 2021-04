Wyniki Orange po 1Q2021: coraz bardziej widoczny wpływ światłowodu

Orange Polska opublikował wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2021 roku. Pomarańczowy operator osiągnął wzrost przychodów, w czym swój udział miło między innymi coraz większe zainteresowanie światłowodem. Wyniki za raportowany okres są zgodne z całorocznymi planami.

Pomimo ograniczeń związanych z pandemią, które wpłynęły także na zakupy w naszych sklepach, osiągnęliśmy dobre wyniki komercyjne. Cieszy nas zainteresowanie światłowodem, powtórzyliśmy drugi najlepszy kwartalny wynik tej usługi. Rośnie zainteresowanie wyższymi prędkościami, a my widzimy, że światłowód w coraz większym stopniu wpływa na wyniki finansowe firmy. W pierwszym kwartale zwiększyliśmy zasięg tej usługi o kolejne 176 tys. gospodarstw domowych. Ogłosiliśmy też powstanie spółki Światłowód Inwestycje, która pozwoli nam budować superszybką sieć wspólnie z inwestorem, głównie tam, gdzie dziś brakuje infrastruktury. To istotny wkład w cyfryzację kraju, bo jak pokazał ostatni rok, potrzeby są wciąż bardzo duże. Nowoczesne, zdecydowanie mniej energochłonne technologie takie jak światłowód wspierają także zieloną transformację naszego biznesu, m.in. ograniczanie emisji CO2. Odpowiedzialność klimatyczna jest jednym z naszym długoterminowych priorytetów – właśnie ogłosiliśmy nasze cele w tym zakresie na najbliższe lata. Będzie to też widoczne w naszej nowej strategii, którą planujemy przedstawić w czerwcu.

– powiedział Julien Ducarroz, prezes Orange Polska

Solidne wyniki komercyjne

W pierwszym kwartale tego roku pomarańczowemu operatorowi przybyło 20 tysięcy indywidualnych klientów ofert konwergentnych, a ich liczba osiągnęła 1,503 mln. To o 8% więcej niż rok wcześniej. Klienci dokupują kolejne usługi do swoich pakietów, rośnie też udział klientów światłowodu, co przekłada się na wzrost ARPO (średni przychód na klienta) z ofert konwergentnych. Wynosi już 109,6 zł i wzrosło w ciągu roku o prawie 5%.

Na wzrost liczby klientów szerokopasmowego Internetu (3,6% rok do roku) wpłynęło głównie duże zainteresowanie światłowodem: liczba klientów światłowodowych zwiększyła się aż o 38% rok do roku. Stanowią oni już 29% wszystkich klientów usług internetowych Orange Polska. ARPO z usług światłowodowych jest też zdecydowanie wyższe niż z pozostałych usług internetowych – klienci chętnie wybierają wyższe opcje prędkości (stanowiły one w pierwszym kwartale niemal 1/3 zawartych umów), częściej korzystają z usług telewizyjnych.

Dzięki kolejnym inwestycjom, światłowód jest coraz bardziej dostępny – obecnie w zasięgu jest 5,2 mln gospodarstw domowych, w 168 miastach. Około połowa tego zasięgu znajduje się w małych lub średnich miastach. Rośnie także wykorzystanie sieci przez klientów – wskaźnik ten sięga 16% (na koniec 1 kwartału 2020 było to 13%), a w 10 miastach przekroczył 30%.

W pierwszym kwartale przybyło także 88 tysięcy klientów abonamentowych mobilnych usług głosowych, co oznacza 5% wzrostu rok do roku. Łącznie na koniec marca było ich 8,183 mln. Na ARPO z usług mobilnych negatywnie wpłynęły niższe wpływy z roamingu spowodowane pandemią, niemniej trend w tym zakresie się poprawia. W pierwszym kwartale 2021 ARPO osiągnęło wartość 37,1 zł. Oznacza to spadem w ujęciu rocznym o 2,9%, a rok wcześniej ten spadek sięgał 3,9%.

Liczba klientów usług prepaid nadal maleje, między innymi z powodu ograniczeń w podróżach spowodowanych pandemią. Na koniec kwartału było ich 4,783 mln. Niemniej ARPO z tych usług wzrosło dzięki większemu korzystaniu przez klientów zarówno z usług głosowych, jak i transmisji danych, osiągając 11,9 zł.

Kluczowe wskaźniki finansowe

Rentowność operacyjna EBITDAaL za pierwszy kwartał 2021 była wyższa o ponad 5% rok do roku i wyniosła 709 mln zł. Co istotne, wynik ten – oprócz dalszych oszczędności kosztowych – w coraz większym stopniu odzwierciedla wzrost przychodów. To oznacza, że wzrost ma coraz bardziej solidne fundamenty.

Przychody Orange Polska za pierwszy kwartał wzrosły o 4,1% rok do roku, osiągając 2,918 mld zł. Na ten wynik wpłynęły przychody z konwergencji, które były wyższe o 14% rok do roku. Widać, że tempo tego wzrostu przyspiesza w porównaniu do poprzednich kwartałów – zarówno za sprawą rosnącej liczby klientów tych usług, a także wyższego ARPO. Drugim ważnym czynnikiem były przychody z usług IT i integratorskich, które wzrosły w minionym kwartale o 7% rok do roku. To zarówno efekt popytu na ten rodzaj usług, jak również wyniku należącej do Grupy spółki Craftware. Wyższe były także przychody ze sprzedaży sprzętu – o 12% rok do roku. Tegoroczny lockdown wpłynął na sprzedaż sprzętu już w nieco mniejszym stopniu niż w ubiegłym roku. W kategorii pozostałych przychodów firma odnotowała wzrost o 37% rok do roku, dzięki dobrym wynikom z odsprzedaży energii.

Wyniki Orange Polska za pierwszy kwartał tego roku potwierdzają, że firma jest na właściwej drodze do realizacji całorocznych planów.

Wyniki za 1Q2021 na tle poprzednich lat

Kluczowe wskaźniki KPI (w mln) 1Q2020 1Q2021 Liczba usług komórkowych (liczba kart SIM) 15,436 15,800 postpaid 10,342 11,017 prepaid 5,095 4,783 Stacjonarne dostępy szerokopasmowe (rynek detaliczny) 2,616 2,711 Stacjonarne łącza głosowe (rynek detaliczny) 3,034 2,837 Internet mobilny 0,822 0,723 M2M 1,710 2,111 Liczba klientów usług TV 0,994 1,017 Liczba indywidualnych klientów ofert konwergentnych 1,387 1,503

Prepaid Postpaid Razem Ogółem W tym biznes 1Q12 7,685 6,927 2,446 14,612 2Q12 7,820 6,937 2,436 14,757 3Q12 7,865 6,894 2,420 14,758 4Q12 7,984 6,911 2,428 14,895 1Q13 7,980 6,906 2,407 14,886 2Q13 7,977 6,970 2,399 14,947 3Q13 8,074 7,052 2,402 15,126 4Q13 8,104 7,221 2,420 15,325 1Q14 8,035 7,360 2,456 15,395 2Q14 8,002 7,459 2,464 15,461 3Q14 8,058 7,533 2,468 15,591 4Q14 7,950 7,679 2,498 15,629 1Q15 7,791 7,727 2,496 15,518 2Q15 7,690 7,897 2,561 15,587 3Q15 7,606 8,087 2,601 15,693 4Q15 7,545 8,361 2,688 15,906 1Q16 7,689 8,575 2,754 16,264 2Q16 7,898 8,798 2,817 16,696 3Q16 7,309 9,085 2,893 16,394 4Q16 6,537 9,453 2,986 15,990 1Q17 5,820 9,452 bd 15,272 2Q17 4,983 9,573 bd 14,555 3Q17 4,696 9,662 bd 14,358 4Q17 4,698 9,726 bd 14,424 1Q18 4,621 9,747 bd 14,368 2Q18 4,694 9,790 bd 14,484 3Q18 4,761 9,853 bd 14,614 4Q18 4,883 9,922 bd 14,805 1Q19 4,867 9,970 bd 14,837 2Q19 4,924 10,040 bd 14,964 3Q19 5.012 10,128 bd 15,140 4Q19 5,047 10,237 bd 15,284 1Q20 5,095 10,342 bd 15,436 2Q20 4,982 10,504 bd 15,487 3Q20 4,920 10,749 bd 15,669 4Q20 4,860 10,892 bd 15,752 1Q21 4,783 11,017 bd 15,800

Liczba smartfonów (mln) Klienci mobilnych usług szerokopasmowych (mln)* 1Q12 2,256 0,800 2Q12 2,574 0,848 3Q12 2,887 0,907 4Q12 3,262 0,985 1Q13 3,384 1,043 2Q13 3,526 1,079 3Q13 3,613 1,120 4Q13 3,804 1,165 1Q14 3,920 1,233 2Q14 4,044 1,319 3Q14 4,284 1,413 4Q14 4,581 1,521 1Q15 4,768 1,598 2Q15 4,965 1,700 3Q15 5,256 1,813 4Q15 5,470 2,012 1Q16 5,809 2,229 2Q16 5,996 2,473 3Q16 6,057 2,615 4Q16 6,291 2,666 1Q17 6,312 2,703 2Q17 6,441 2,788 3Q17 6,552 2,839 4Q17 6,744 2,889 1Q18 6,886 2,912 2Q18 7,006 2,934 3Q18 7,223 2,959 4Q18 7,447 2,967 1Q19 7,521 2,974 2Q19 7,658 2,994 3Q19 7,778 3,030 4Q19 7,857 3,075 1Q20 7,857 3,124 2Q20 7,907 3,232 3Q20 8,112 3,378 4Q20 8,158 3,425 1Q21 bd 3,461

* Liczone razem usługi abonamentowe, M2M i mobilny Internet do użytku stacjonarnego

ARPO w zł (ang. Average Revenue Per Offer, czyli średni przychód z oferty)

Usługi mobilne Postpaid bez M2M Prepaid Razem Głosowe Internet Razem 1Q16 40,5 27,6 38,2 9,6 23,0 2Q16 39,6 25,5 37,1 9,1 22,2 3Q16 39,3 23,5 36,5 9,2 22,1 4Q16 36,6 23,2 34,2 9,4 21,9 1Q17 35,1 22,3 32,8 9,3 21,8 2Q17 35,5 20,9 32,9 11,3 23,5 3Q17 33,1 20,3 30,9 13,0 23,5 4Q17 32,5 19,4 30,3 12,6 23,0 1Q18 31,1 19,1 29,2 11,9 21,9 2Q18 30,5 18,4 28,7 12,3 21,7 3Q18 30,5 17,8 28,7 12,6 21,7 4Q18 29,6 17,0 27,7 12,2 20,9 1Q19 28,6 16,4 26,9 11,4 20,0 2Q19 28,7 15,9 27,0 11,6 20,1 3Q19 28,9 15,4 27,1 12,1 20,3 4Q19 28,5 14,3 26,7 11,9 20,0 1Q20 28,0 13,6 26,3 11,6 19,5 2Q20 27,2 13,3 25,5 11,9 19,3 3Q20 27,6 12,9 25,9 12,5 19,9 4Q20 27,3 12,7 25,6 12,7 19,8 1Q21 27,2 12,5 25,6 11,9 19,6

Usługi konwergentne Dostępy stacjonarne wąskopasmowe (PSTN) Dostępy stacjonarne szerokopasmowe Hurtowe usługi komórkowe 1Q16 123,5 bd bd 5,3 2Q16 121,6 bd bd 5,3 3Q16 119,8 bd bd 5,3 4Q16 116,5 bd bd 5,9 1Q17 112,5 37,5 58,0 6,0 2Q17 105,0 36,9 57,3 6,7 3Q17 102,8 37,1 58,8 7,3 4Q17 103,1 37,1 56,6 7,7 1Q18 100,8 36,9 56,6 7,2 2Q18 102,4 36,9 56,8 7,6 3Q18 103,0 36,9 56,6 7,6 4Q18 101,9 36,7 56,3 7,6 1Q19 101,4 36,0 55,5 7,1 2Q19 101,9 36,2 54,9 7,5 3Q19 103,4 36,2 55,2 7,4 4Q19 102,8 36,3 56,0 7,5 1Q20 104,8 36,5 56,7 8.0 2Q20 105,4 37,4 58,0 8,4 3Q20 105,5 36,8 58,7 7,9 4Q20 107,1 37,3 58,7 8,7 1Q21 109,6 37,1 58,8 8,1

AUPU (ang. Average Usage Per User, czyli średnia liczba minut wykorzystywana przez użytkownika)

Prepaid Postpaid Zagregowane 1Q12 92,3 236,5 160,8 2Q12 95,8 239,6 163,7 3Q12 91,3 243,4 162,6 4Q12 90,6 251,7 165,6 1Q13 90,2 253,1 165,7 2Q13 94,5 264,6 173,7 3Q13 91,3 266,8 173,2 4Q13 90,8 273,7 176,3 1Q14 90,5 279,7 186,3 2Q14 93,5 294,7 190,1 3Q14 96,3 299,1 194,2 4Q14 97,4 305,6 198,7 1Q15 100 335,6 210,9 2Q15 106 345,0 220,1 3Q15 107,8 341,3 221,1 4Q15 107,5 342,5 223,9 1Q16 105,3 345,0 225,3 2Q16 104,4 359,3 231,8 3Q16 104,7 351,1 230,4 4Q16 113,7 354,5 244,7 1Q17 121,7 342,5 248,0 2Q17 133,2 341,0 259,8 3Q17 151,9 335,7 269,5 4Q17 156,5 346,4 278,7 1Q18 162,0 353,9 285,8 2Q18 166,3 349,7 284,7 3Q18 164,1 344,6 279,9 4Q18 163,4 353,3 284,7 1Q19 161,9 357,9 286,5 2Q19 163,0 356,6 285,8 3Q19 158,8 349,5 279,3 4Q19 158,6 354,3 281,8 1Q20 173,2 397,3 314,2 2Q20 193,3 441,5 350,2 3Q20 175,7 386,7 310,4 4Q20 197,3 443,4 355,5 1Q21 191,2 421,4 340,4

CHURN (wskaźnik odejść)

Prepaid Postpaid 1Q12 16,7% 3,9% 2Q12 16,8% 3,4% 3Q12 17,2% 3,5% 4Q12 15,0% 3,4% 1Q13 15,5% 3,7% 2Q13 15,1% 3,6% 3Q13 14,6% 3,3% 4Q13 14,8% 3,4% 1Q14 14,9% 3,4% 2Q14 14,9% 3,3% 3Q14 16,4% 3,4% 4Q14 16,8% 3,5% 1Q15 16,7% 3,7% 2Q15 16,1% 3,2% 3Q15 17,0% 3,0% 4Q15 16,9% 3,0% 1Q16 15,7% 3,0% 2Q16 15,2% 2,8% 3Q16 16,8% 2,7% 4Q16 18,1% 2,8% 1Q17 21,3% 3,1% 2Q17 25,0% 2,8% 3Q17 17,5% 2,9% 4Q17 10,9% 3,2% 1Q18 14,6% 3,1% 2Q18 11,3% 2,7% 3Q18 10,4% 2,8% 4Q18 8,9% 2,8% 1Q19 10,8% 2,8% 2Q19 10,2% 2,5% 3Q19 10,7% 2,4% 4Q19 10,2% 2,8% 1Q20 9,1% 2,5% 2Q20 10,4% 2,1% 3Q20 11,4% 2,2% 4Q20 10,7% 2,3% 1Q21 10,8% 2,3%



