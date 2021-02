Wyniki Orange Polska po 2020 roku: zrealizowane zapowiedzi, rekordowy światłowód

Spowolnienie wywołane pandemią nie przeszkodziło Orange Polska w realizacji założeń przyjętych na 2020 roku. Ostatni kwartał roku przyniósł rekordową liczbę nowych użytkowników pomarańczowego światłowodu, wzrosła też liczba usług konwergentnych i mobilnych. Trzeci rok z rzędu operator zanotował poprawę wskaźnika rentowności operacyjnej EBITDAaL.

Ubiegły rok był dla nas wszystkich trudny. Pandemia koronawirusa i towarzyszące jej obostrzenia przyniosły wyzwania, których się nie spodziewaliśmy. Dzięki solidnym fundamentom naszego biznesu, wypracowanym w ostatnich latach m.in. w ramach strategii Orange.One, mogliśmy zapewnić tak kluczową w tym czasie łączność, ciągłość naszych usług, wspierać klientów i partnerów społecznych, zadbać o naszych pracowników. Podsumowując realizację strategii na lata 2017-2020 mamy być z czego dumni: przełamaliśmy wieloletnie negatywne trendy. To mocna podstawa do dalszego rozwoju w kolejnych latach. W pierwszej połowie tego roku zaprezentujemy nowy plan strategiczny.

– powiedział Julien Ducarroz, prezes Orange Polska

Kluczowe wskaźniki komercyjne

W minionym roku przybyło 114 tys. użytkowników pakietów konwergentnych Orange. Na koniec grudnia było ich o ponad 8% więcej niż rok wcześniej. Dzięki Orange Love klienci zyskują możliwość korzystania z wielu usług stacjonarnych i mobilnych w jednym pakiecie dla całej rodziny, w korzystnej cenie. Firma zyskuje bardziej lojalnych klientów i możliwość dosprzedawania kolejnych usług, na przykład telewizyjnych. Zwiększa się także udział użytkowników światłowodu wśród posiadaczy pakietów. To wszystko pozytywnie wpływa na ARPO (przychód na jednego klienta) z konwergencji: w 2020 roku wynosiło już 105,7 zł i wzrosło o ponad 3% rok do roku. Tylko w 4 kwartale przybyło 42 tysiące klientów Orange Love, a ARPO wyniosło 107,1 zł, czyli 4,2% więcej rok do roku.

Z Orange Światłowodu korzystało 725 tys. klientów – o 39% więcej niż na koniec roku 2019. Ostatni kwartał minionego roku był rekordowy dla światłowodowego Internetu – w tym czasie przybyło 63 tysiące nowych klientów tej usługi. W całym roku Orange Światłowód zyskał 205 tysięcy nowych użytkowników. Wzrosła też liczba wszystkich użytkowników stacjonarnego Internetu od Orange – przybyło ich 95 tysięcy, co oznacza 3,6% wzrost rok do roku. Dzięki rosnącemu udziałowi klientów światłowodu, wzrosło też ARPO z usług internetowych (o 4,7%, podczas gdy w 2019 roku notowano spadek o 1,8%).

Z mobilnych usług Orange korzysta już 15,8 mln klientów. Jeśli chodzi o mobilne abonamentowe usługi głosowe, w ciągu roku przybyło 347 tysięcy klientów, co oznacza najwyższy wzrost od 2 lat. W samym 4 kwartale ten typ usług wybrało 110 tysięcy nowych klientów.

Kluczowe wskaźniki finansowe

Przychody Orange Polska w 2020 roku wzrosły o prawie 1% rok do roku. Pozytywnie na ten wynik wpłynęły przychody z kluczowych usług telekomunikacyjnych, które wzrosły o 2,9%, czyli dwukrotnie więcej niż rok wcześniej. Bardzo dobre wyniki przyniosły także usługi IT i integratorskie – po przejściowym spowolnieniu w 3 kwartale, spowodowanym pandemią, popyt na tego typu rozwiązania wrócił pod koniec roku. Przychody z tych usług wzrosły w 2020 roku aż o 24%.

Spowodowane pandemią obostrzenia, czasowe zamykanie sklepów oraz ograniczenie popytu ze strony klientów wpłynęło na wyniki sprzedaży urządzeń. Były one o 13% niższe niż przed rokiem. Powszechne ograniczenia w przemieszczaniu się spowodowały spadek przychodów z roamingu.

Wskaźnik rentowności operacyjnej EBITDAaL urósł trzeci rok z rzędu i w 2020 roku był o niemal 3% wyższy niż w 2019. To efekt dobrych wyników w kluczowych usługach, ale też dalszego obniżania kosztów oraz dodatkowych działań ograniczających wpływ pandemii na biznes. Firma przewiduje, że w 2021 roku osiągnie niski, jednocyfrowy wzrost EBITDAaL oraz przychodów.

Sukces strategii Orange.One

Orange Polska osiągnął wszystkie cele i ambicje przedstawione w strategii Orange.One, obejmującej lata 2017-2020. Wyznaczone w niej kierunki rozwoju firmy przyniosły efekty. Operator zdołał odwrócić negatywne trendy i powrócić na ścieżkę wzrostu: rentowność operacyjna EBITDAaL rośnie trzeci rok z rzędu, a przychody poprawiają się od dwóch lat. To zasługa między innymi podejścia opartego na budowaniu wartości w działaniach komercyjnych (więcej za więcej), a także bardzo dużego ograniczania kosztów działalności.

Realizacja strategii nie byłaby możliwa bez ogromnych inwestycji w sieć światłowodową, która jest bazą dla nowoczesnych usług konwergentnych. Zgodnie z zapowiedzią, Orange Światłowód dotarł na koniec 2020 roku do 5 mln gospodarstw domowych. Udział klientów światłowodu wśród wszystkich klientów stacjonarnego Internetu Orange potroił się w ciągu trzech lat i wynosi już 27%. Znacząco wzrosła w tym czasie także liczba klientów usług konwergentnych i mobilnych. Strategia oparta na budowaniu wartości oraz rosnąca liczba klientów światłowodowego Internetu przełożyła się na poprawę trendu ARPO.

Na koniec 2020 roku Orange był numerem 1 jeśli chodzi o satysfakcję klientów. Najwyższy w historii wskaźnik NPS (Net Promoter Score) to efekt wysiłku włożonego w poprawę doświadczeń klientów z firmą, począwszy od jakości sieci, poprzez usługi, aż po obsługę. Przed firmą stoją kolejne wyzwania. Odpowiedź na nie znajdzie się w nowej strategii, która zostanie przedstawiona w drugim kwartale tego roku.

Wyniki za 4Q2020 na tle poprzednich lat

Kluczowe wskaźniki KPI (w mln) 4Q2019 4Q2020 Liczba usług komórkowych (liczba kart SIM) 15,284 15,752 postpaid 10,237 10,892 prepaid 5,047 4,860 Stacjonarne dostępy szerokopasmowe (rynek detaliczny) 2,607 2,702 Stacjonarne łącza głosowe (rynek detaliczny) 3,109 2,899 Internet mobilny 0,831 0,751 M2M 1,658 2,046 Liczba klientów usług TV 0,994 1,015 Liczba indywidualnych klientów ofert konwergentnych 1,369 1,483

Prepaid Postpaid Razem Ogółem W tym biznes 1Q12 7,685 6,927 2,446 14,612 2Q12 7,820 6,937 2,436 14,757 3Q12 7,865 6,894 2,420 14,758 4Q12 7,984 6,911 2,428 14,895 1Q13 7,980 6,906 2,407 14,886 2Q13 7,977 6,970 2,399 14,947 3Q13 8,074 7,052 2,402 15,126 4Q13 8,104 7,221 2,420 15,325 1Q14 8,035 7,360 2,456 15,395 2Q14 8,002 7,459 2,464 15,461 3Q14 8,058 7,533 2,468 15,591 4Q14 7,950 7,679 2,498 15,629 1Q15 7,791 7,727 2,496 15,518 2Q15 7,690 7,897 2,561 15,587 3Q15 7,606 8,087 2,601 15,693 4Q15 7,545 8,361 2,688 15,906 1Q16 7,689 8,575 2,754 16,264 2Q16 7,898 8,798 2,817 16,696 3Q16 7,309 9,085 2,893 16,394 4Q16 6,537 9,453 2,986 15,990 1Q17 5,820 9,452 bd 15,272 2Q17 4,983 9,573 bd 14,555 3Q17 4,696 9,662 bd 14,358 4Q17 4,698 9,726 bd 14,424 1Q18 4,621 9,747 bd 14,368 2Q18 4,694 9,790 bd 14,484 3Q18 4,761 9,853 bd 14,614 4Q18 4,883 9,922 bd 14,805 1Q19 4,867 9,970 bd 14,837 2Q19 4,924 10,040 bd 14,964 3Q19 5.012 10,128 bd 15,140 4Q19 5,047 10,237 bd 15,284 1Q20 5,095 10,342 bd 15,436 2Q20 4,982 10,504 bd 15,487 3Q20 4,920 10,749 bd 15,669 4Q20 4,860 10,892 bd 15,752

Liczba smartfonów (mln) Klienci mobilnych usług szerokopasmowych (mln)* 1Q12 2,256 0,800 2Q12 2,574 0,848 3Q12 2,887 0,907 4Q12 3,262 0,985 1Q13 3,384 1,043 2Q13 3,526 1,079 3Q13 3,613 1,120 4Q13 3,804 1,165 1Q14 3,920 1,233 2Q14 4,044 1,319 3Q14 4,284 1,413 4Q14 4,581 1,521 1Q15 4,768 1,598 2Q15 4,965 1,700 3Q15 5,256 1,813 4Q15 5,470 2,012 1Q16 5,809 2,229 2Q16 5,996 2,473 3Q16 6,057 2,615 4Q16 6,291 2,666 1Q17 6,312 2,703 2Q17 6,441 2,788 3Q17 6,552 2,839 4Q17 6,744 2,889 1Q18 6,886 2,912 2Q18 7,006 2,934 3Q18 7,223 2,959 4Q18 7,447 2,967 1Q19 7,521 2,974 2Q19 7,658 2,994 3Q19 7,778 3,030 4Q19 7,857 3,075 1Q20 7,857 3,124 2Q20 7,907 3,232 3Q20 8,112 3,378 4Q20 8,158 3,425

* Liczone razem usługi abonamentowe, M2M i mobilny Internet do użytku stacjonarnego

ARPO w zł (ang. Average Revenue Per Offer, czyli średni przychód z oferty)

Usługi mobilne Postpaid bez M2M Prepaid Razem Głosowe Internet Razem 1Q16 40,5 27,6 38,2 9,6 23,0 2Q16 39,6 25,5 37,1 9,1 22,2 3Q16 39,3 23,5 36,5 9,2 22,1 4Q16 36,6 23,2 34,2 9,4 21,9 1Q17 35,1 22,3 32,8 9,3 21,8 2Q17 35,5 20,9 32,9 11,3 23,5 3Q17 33,1 20,3 30,9 13,0 23,5 4Q17 32,5 19,4 30,3 12,6 23,0 1Q18 31,1 19,1 29,2 11,9 21,9 2Q18 30,5 18,4 28,7 12,3 21,7 3Q18 30,5 17,8 28,7 12,6 21,7 4Q18 29,60 17,0 27,7 12,2 20,9 1Q19 28,6 16,4 26,9 11,4 20,0 2Q19 28,7 15,9 27,0 11,6 20,1 3Q19 28,9 15,4 27,1 12,1 20,3 4Q19 28,5 14,3 26,7 11,9 20,0 1Q20 28,0 13,6 26,3 11,6 19,5 2Q20 27,2 13,3 25,5 11,9 19,3 3Q20 27,6 12,9 25,9 12,5 19,9 4Q20 27,3 12,7 25,6 12,7 19,8

Usługi konwergentne Dostępy stacjonarne wąskopasmowe (PSTN) Dostępy stacjonarne szerokopasmowe Hurtowe usługi komórkowe 1Q16 123,5 bd bd 5,3 2Q16 121,6 bd bd 5,3 3Q16 119,8 bd bd 5,3 4Q16 116,5 bd bd 5,9 1Q17 112,5 37,5 58,0 6,0 2Q17 105,0 36,9 57,3 6,7 3Q17 102,8 37,1 58,8 7,3 4Q17 103,1 37,1 56,6 7,7 1Q18 100,8 36,9 56,6 7,2 2Q18 102,4 36,9 56,8 7,6 3Q18 103,0 36,9 56,6 7,6 4Q18 101,9 36,7 56,3 7,6 1Q19 101,4 36,0 55,5 7,1 2Q19 101,9 36,2 54,9 7,5 3Q19 103,4 36,2 55,2 7,4 4Q19 102,8 36,3 56,0 7,5 1Q20 104,8 36,5 56,7 8.0 2Q20 105,4 37,4 58,0 8,4 3Q20 105,5 36,8 58,7 7,9 4Q20 107,1 37,3 58,7 8,7

AUPU (ang. Average Usage Per User, czyli średnia liczba minut wykorzystywana przez użytkownika)

Prepaid Postpaid Zagregowane 1Q12 92,3 236,5 160,8 2Q12 95,8 239,6 163,7 3Q12 91,3 243,4 162,6 4Q12 90,6 251,7 165,6 1Q13 90,2 253,1 165,7 2Q13 94,5 264,6 173,7 3Q13 91,3 266,8 173,2 4Q13 90,8 273,7 176,3 1Q14 90,5 279,7 186,3 2Q14 93,5 294,7 190,1 3Q14 96,3 299,1 194,2 4Q14 97,4 305,6 198,7 1Q15 100 335,6 210,9 2Q15 106 345,0 220,1 3Q15 107,8 341,3 221,1 4Q15 107,5 342,5 223,9 1Q16 105,3 345,0 225,3 2Q16 104,4 359,3 231,8 3Q16 104,7 351,1 230,4 4Q16 113,7 354,5 244,7 1Q17 121,7 342,5 248,0 2Q17 133,2 341,0 259,8 3Q17 151,9 335,7 269,5 4Q17 156,5 346,4 278,7 1Q18 162,0 353,9 285,8 2Q18 166,3 349,7 284,7 3Q18 164,1 344,6 279,9 4Q18 163,4 353,3 284,7 1Q19 161,9 357,9 286,5 2Q19 163,0 356,6 285,8 3Q19 158,8 349,5 279,3 4Q19 158,6 354,3 281,8 1Q20 173,2 397,3 314,2 2Q20 193,3 441,5 350,2 3Q20 175,7 386,7 310,4 4Q20 197,3 443,4 355,5

CHURN (wskaźnik odejść)

Prepaid Postpaid 1Q12 16,7% 3,9% 2Q12 16,8% 3,4% 3Q12 17,2% 3,5% 4Q12 15,0% 3,4% 1Q13 15,5% 3,7% 2Q13 15,1% 3,6% 3Q13 14,6% 3,3% 4Q13 14,8% 3,4% 1Q14 14,9% 3,4% 2Q14 14,9% 3,3% 3Q14 16,4% 3,4% 4Q14 16,8% 3,5% 1Q15 16,7% 3,7% 2Q15 16,1% 3,2% 3Q15 17,0% 3,0% 4Q15 16,9% 3,0% 1Q16 15,7% 3,0% 2Q16 15,2% 2,8% 3Q16 16,8% 2,7% 4Q16 18,1% 2,8% 1Q17 21,3% 3,1% 2Q17 25,0% 2,8% 3Q17 17,5% 2,9% 4Q17 10,9% 3,2% 1Q18 14,6% 3,1% 2Q18 11,3% 2,7% 3Q18 10,4% 2,8% 4Q18 8,9% 2,8% 1Q19 10,8% 2,8% 2Q19 10,2% 2,5% 3Q19 10,7% 2,4% 4Q19 10,2% 2,8% 1Q20 9,1% 2,5% 2Q20 10,4% 2,1% 3Q20 11,4% 2,2% 4Q20 10,7% 2,3%

Źródło tekstu: Orange