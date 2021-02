RFBenchmark: w 2020 roku najszybsze LTE miał Orange, a 3G T-Mobile

Serwis RFBenchmark opublikował podsumowanie minionego roku pod względem szybkości Internetu mobilnego w Polsce. Z zaprezentowanych danych wynika, że najszybsze LTE było pomarańczowe, natomiast 3G miało kolor magenty.

RFBenchmark opublikował ranking szybkości Internetu mobilnego w Polsce w całym 2020 roku. Powstał on na podstawie 2,61 mln pomiarów wykonanych przez użytkowników za pomocą aplikacji serwisu. 90,31% z nich wykonano przy wykorzystaniu technologii 4G LTE.

W minionym roku najwięcej testów wykonano z sieci Play (34,10% wszystkich pomiarów). Kolejne miejsca przypadły sieciom Orange (30,95%), Plus (19,35%) i T-Mobile (15,61%).

Internet mobilny LTE

W rankingu szybkości Internetu mobilnego w technologii LTE w 2020 roku wygrał Orange, zarówno pod względem pobierania danych, jak i ich wysyłania (26,64/11,84 Mb/s), nieznacznie wyprzedzając T-Mobile. Pozostałe sieci, Play i Plus, wyraźnie odstawały od czołówki, przynajmniej pod względem szybkości pobierania danych z sieci. Szczegóły zebraliśmy w tabeli poniżej.

$G LTE Dostawca Pobieranie Wysyłanie Ping Orange 26,64 Mb/s 11,84 Mb/s 38,42 ms T-Mobile 25,84 Mb/s 11,29 Mb/s 36,59 ms Play 22,16 Mb/s 11,08 Mb/s 39,67 ms Plus 21,23 Mb/s 10,96 Mb/s 42,53 ms

Internet mobilny 3G

W przypadku technologii 3G w minionym roku szybszy okazał się T-Mobile, ale różnica między Magentowymi i Pomarańczowymi jest bardzo mała, wręcz pomijalna. Znacznie wolniej było za to w sieciach Play i Plus. Szybkość wysyłania danych przez 3G to jedyny ranking, w którym Plus nie znalazł się na ostatnim miejscu.

3G Dostawca Pobieranie Wysyłanie Ping T-Mobile 4,70 Mb/s 2,46 Mb/s 61,79 ms Orange 4,68 Mb/s 2,53 Mb/s 64,21 ms Play 3,47 Mb/s 1,33 Mb/s 68,53 ms Plus 2,66 Mb/s 2,05 Mb/s 70,53 ms

