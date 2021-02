Ranking RFBenchmark za styczeń 2021. W nowym roku bez zmian, czyli pomarańczowo

RFBenchmark opublikował swój najnowszy ranking szybkości internetu mobilnego w Polsce, za styczeń 2021 r. Chociaż prędkości w niektórych przypadkach się zwiększyły, nie doszło do zmiany liderów. Zwycięstwo w dwóch kategoriach ponownie przypadło Orange.

Jak zauważają autorzy rankingu RFBenchmark, pandemiczne zakazy zamroziły branżę turystyczną, a mimo ferii zimowych mobilność Polaków była ograniczona. To spowodowało zauważalne zmniejszenie liczby testów. W styczniu spadły one poniżej wyniku zanotowanego w listopadzie: przeprowadzono ich 159 059. Jest to zarazem najniższy wynik od sierpnia 2020 roku.

W styczniu 93,29% pomiarów zostało wykonanych w 4G. Odchodząca w zapomnienie technologia 3G była użyta w 6,68% przypadków, a 2G w marginalnej liczbie 0,02%. Wyników 5G RFBenchmark nie odnotował.

Najpopularniejszymi operatorami wśród użytkowników aplikacji RFBenchmark nadal pozostają Play (33,05% wszystkich testów) oraz Orange (31%). Rzadziej badania odbywały się przy użyciu sieci Plus (21,95%) i T-Mobile (13,99%).

Internet mobilny w Polsce, pobieranie danych – styczeń 2021

Podobnie jak miesiąc temu, pod względem prędkości pobierania danych pierwsze miejsce zdobyła sieć Orange z wynikiem 29,1 Mb/s. Drugie miejsce zajęło T-Mobile (28,24 Mb/s), a strata do Orange w porównaniu z poprzednim miesiącem zmalała.

Dwaj kolejni operatorzy zanotowali wyraźnie słabsze wyniki: na trzeciej pozycji uplasował się Play (25,09 Mb/s), natomiast Plus zajął ostatnie miejsce z rezultatem 24,89 Mb/s.

Internet mobilny w Polsce, wysyłanie danych – styczeń 2021

W drugiej analizowanej kategorii znów najwyższe miejsce na podium należało do Orange. Wynik 16,7 Mb/s pozwolił wyprzedzić Play (16,4 Mb/s), Plus (15,86 Mb/s). Na czwartym miejscu znalazło się T-Mobile (14,59 Mb/s).

Internet mobilny w Polsce, ping – styczeń 2021

I podobnie jak w grudniu, także i w minionym miesiącu T-Mobile obroniło swoją pozycję operatora, który odnotował średnią najniższą wartość ping. Sieć może pochwalić się rezultatem 31,32 ms, podczas gdy największy rywal, Orange, osiągnęło wartość 34,64 ms. Na trzecim miejscu znalazł się Play 37,2 ms, a wyraźnie najsłabszy okazał się Plus (41,57 ms).

Ranking RFBenchmark: tabela wyników w LTE

Orange Play Plus T-Mobile Szybkość pobierania danych 29,1 Mbps 25,09 Mbps 24,89 Mbps 28,24 Mbps Szybkość wysyłania danych 16,7 Mbps 16,4 Mbps 15,86 Mbps 14,59 Mbps Ping 34,64 ms 37,2 ms 41,57 ms 31,32 ms Liczba pomiarów 45735 49578 32181 20890



