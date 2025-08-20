Wiadomości

To spadło z nieba w lubelskiej wsi. Opis pasuje do drona bojowego

Zaczęło się jak w amerykańskim filmie. W środku nocy na pole kukurydzy spadło UFO, którego eksplozja uszkodziła pobliskie zabudowania.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 11:41
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
To spadło z nieba w lubelskiej wsi. Opis pasuje do drona bojowego

Oczywiście przez UFO rozumiem niezidentyfikowany obiekt latający, a nie kosmitów. Statek powietrzny, o którym mowa bez wątpienia był ziemskiej konstrukcji. Ewentualnie oni chcą, żebyśmy tak myśleli... Dość jednak tych żartów, ponieważ sprawa jest poważna. W efekcie eksplozji w aż 3 pobliskich domach doszło do rozbicia szyb. Na szczęście nikt nie ucierpiał.

Dalsza część tekstu pod wideo

Katastrofa tajemniczego pojazdu w polu kukurydzy

Zdarzenie to miało miejsce dziś w nocy w powiecie Łukowskim, a dokładniej we wsi Osiny. Na miejscu odnaleziono fragmenty silnika, oraz plastikowe szczątki. Pojawiają się także głosy, że wśród nich znaleziono śmigło. Podczas spotkania z mediami wojewoda lubelski Krzysztof Komorski stwierdził:

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Dron BETAFPV Meteor75 Pro O4
Dron BETAFPV Meteor75 Pro O4
0 zł
1079 zł - najniższa cena
Kup teraz 1079 zł
Dron DJI Mavic 3 Pro (RC) Filmy 5.1K, Czas lotu do 43 min.
Dron DJI Mavic 3 Pro (RC) Filmy 5.1K, Czas lotu do 43 min.
0 zł
9049 zł - najniższa cena
Kup teraz 9049 zł
Dron DJI Mini 4 Pro (RC 2) Wideo 4K/60FPS HDR, Czas lotu do 34 min., 249g
Dron DJI Mini 4 Pro (RC 2) Wideo 4K/60FPS HDR, Czas lotu do 34 min., 249g
0 zł
4271 zł - najniższa cena
Kup teraz 4271 zł
Advertisement

(...) Uszkodzeniu uległy trzy pobliskie budynki w wyniku eksplozji niezidentyfikowanego obiektu, który spadł na ziemię niedaleko stąd, w polu kukurydzy. (...) Wiemy, że miała miejsce eksplozja, wiemy, że leżą szczątki obiektu. Na chwilę obecną jest on niezidentyfikowany i nie będziemy potwierdzać żadnych jego danych.

Obecnie służby zajmują się zabezpieczeniem miejsca katastrofy, oraz ustaleniem, z czym tak w ogóle mają do czynienia. Wiele jednak wskazuje na drona bojowego, biorąc pod uwagę niezwykłą siłę eksplozji i brak informacji o ewentualnym pilocie. Pamiętajcie jednak, że to tylko moje przypuszczenia. 

Image
telepolis
lubelszczyzna Dron bojowy Coś spadło z nieba
Zródła zdjęć: KrzyMiko / Shutterstock
Źródła tekstu: Lublin112