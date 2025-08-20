To spadło z nieba w lubelskiej wsi. Opis pasuje do drona bojowego

Oczywiście przez UFO rozumiem niezidentyfikowany obiekt latający, a nie kosmitów. Statek powietrzny, o którym mowa bez wątpienia był ziemskiej konstrukcji. Ewentualnie oni chcą, żebyśmy tak myśleli... Dość jednak tych żartów, ponieważ sprawa jest poważna. W efekcie eksplozji w aż 3 pobliskich domach doszło do rozbicia szyb. Na szczęście nikt nie ucierpiał.

Katastrofa tajemniczego pojazdu w polu kukurydzy

Zdarzenie to miało miejsce dziś w nocy w powiecie Łukowskim, a dokładniej we wsi Osiny. Na miejscu odnaleziono fragmenty silnika, oraz plastikowe szczątki. Pojawiają się także głosy, że wśród nich znaleziono śmigło. Podczas spotkania z mediami wojewoda lubelski Krzysztof Komorski stwierdził:

(...) Uszkodzeniu uległy trzy pobliskie budynki w wyniku eksplozji niezidentyfikowanego obiektu, który spadł na ziemię niedaleko stąd, w polu kukurydzy. (...) Wiemy, że miała miejsce eksplozja, wiemy, że leżą szczątki obiektu. Na chwilę obecną jest on niezidentyfikowany i nie będziemy potwierdzać żadnych jego danych.