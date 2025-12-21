ZUS rozszerza dostępność. Od stycznia 2026 idzie nowe

Każdy wie, że wizyta w dowolnym polskim urzędzie może być prawdziwym koszmarem. Długiej kolejki, czekanie po kilka godzin i skomplikowana biurokracja to tylko część problemów. Na szczęście wydaje się, że sytuacja z roku na rok się poprawia. Od stycznia 2026 roku ma być jeszcze łatwiej, przynajmniej w trakcie wizyt w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Dalsza część tekstu pod wideo

Umówienie wizyty w ZUS

ZUS poinformował, że od stycznia 2026 roku rozszerza usługę rezerwacji wizyt w placówkach. Nie jest to wielka rewolucja, bo taka możliwość istnieje już od ponad 10 lat. Jednak jej popularność systematycznie rośnie, więc urząd chce mocniej stawiać na takie rozwiązania.

Chcemy, by klienci korzystali z systemu rezerwacji wizyt w placówkach i by taki sposób obsługi stał się regułą. Klient samodzielnie wybiera placówkę, dogodny termin spotkania, co pozwala mu lepiej zaplanować dzień. Dlatego promujemy tę usługę we wszystkich naszych placówkach i od stycznia 2026 r. będziemy systematycznie zwiększać wykorzystanie wizyt rezerwowanych. informuje ZUS.

ZUS wymienia główne zalety rezerwacji wizyt. To przede wszystkim oszczędność czasu, bo umawiamy się na konkretny i dogodny dla siebie termin. Eliminuje to też ryzyko czekania w długich kolejkach. Poza tym obsługa ma być bardziej spersonalizowana, bo doradca może lepiej przygotować się do obsługi klienta.

Jak umówi wizytę w ZUS?

Jak można umówić taką wizytę w ZUS? Do wyboru są trzy różne ścieżki:

przez swój profil na portalu eZUS

Telefoniczne w najbliższym oddziale ZUS

podczas wizyty w placówce, np. na stanowisku informacji ogólnej lub stanowisku komputerowym dla klientów.

Zakład przypomina też, że nie trzeba umawiać się na wizyty w cztery oczy. Coraz większą popularnością cieszą się tzw. e-wizyty, czyli konsultacje online. Je można zarezerwować na stronie ZUS, a także w aplikacjach mZUS oraz mObywatel.

Jednocześnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapewnia, że obsłuży też osoby, które wcześniej nie zarezerwowały terminu wizyty.