Co jest bardziej niezawodne: OLED czy LCD? 3-letni test pokazał prawdę

Debata na temat wyższości telewizorów OLED nad LCD i odwrotnie - trwa w najlepsze. Portal RTINGS specjalizujący się w testach TV właśnie opublikował wyniki testu trwającego już 3 lata.

Wyniki trzyletniego testu RTINGS zaskakują

W trakcie trzech lat ciągłych testów, portal RTINGS sprawdził żywotność 102 telewizorów różnego rodzaju - OLED-ów, jak i odbiorników LCD. Celem ekspertów było ustalenie, który TV jest najbardziej bezawaryjny i długowieczny. Każdy z testowanych telewizorów miał wyświetlać obraz przez ponad 10 tysięcy godzin.

Co się okazało? Telewizory typu OLED są bardziej niezawodne niż modele LCD - wbrew obiegowej opinii. Mówimy tutaj zarówno o telewizorach z panelem WOLED, jak i QD-OLED.

Spośród 102 modeli TV, 20 z nich zostało "uceglonych" w trakcie testów (to znaczy przestały wyświetlać obraz w ogóle i nie dawały się włączyć), natomiast kolejne 24 modele doświadczyły defektów.

Dużym problemem okazały się moduły podświetlenia tylnego LED w telewizorach LCD. Szczególnie te z krawędziowym podświetleniem. Jeśli jeden LED padł, to była duża szansa, że cała połączona grupa czy rząd LED-ów także przestał działać, a w jeszcze gorszym przypadku - cały moduł podświetlenia. Łącznie 60% testowanych telewizorów z takim podświetleniem doświadczyło defektów lub przestało współpracować w ogóle.

Zdecydowanie lepiej radziły sobie telewizory LCD z podświetleniem pełnoekranowym (FALD) - tutaj jedynie co czwarty TV tego typu miał problemy.

Oczywiście telewizory OLED - choć najbardziej niezawodne - też miały swoje usterki, ale to dlatego, że test RTINGS miał być dla nich istną torturą. Wyświetlały one program informacyjny z logo CNN będącym na ekranie nonstop. Każdy model OLED wyświetlał powidoki, choć w normalnych warunkach - jak podkreśla RTINGS - tego typu artefakty nie powstałyby na ekranie przy oglądaniu różnorodnej zawartości.

Jeśli chodzi o inne typy paneli niż OLED, czyli IPS oraz VA, to w tabelach to IPS-y wypadają najgorzej, z awariami w 15 z 24 modeli. Suche liczby jednak nie opowiadają całej historii. Klucz tkwi w konstrukcji - większość współczesnych telewizorów IPS nie ma lokalnego wygaszania, więc ich podświetlenie pracuje w najtrudniejszych warunkach — i to właśnie ono najczęściej zawodzi. Tymczasem panele VA zawsze posiadają mechanizm lokalnego wygaszaniem, przez co z natury są bardziej "uodpornione" na takie usterki, co sztucznie podbija ich statystyki niezawodności. Dobitny przykład daje LG - podświetlane krawędziowo telewizory z panelami IPS psuły się zauważalnie częściej niż modele z pełnym podświetleniem, co pokazuje, że to nie sama matryca jest winowajcą, lecz sposób jej podświetlania.