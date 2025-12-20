UKE wraca do tematu 26 GHz. Ruszają konsultacje w sprawie 5G mmWave

Nowe konsultacje mają stanowić uzupełnienie wcześniejszych działań UKE – pierwsze odbyły się w 2020 roku i dotyczyły ogólnie pasm milimetrowych, natomiast drugie, z 2024 roku, objęły zakresy 26 GHz (24,25-27,5 GHz) i 42 GHz (40,5-43,5 GHz). Wtedy swoje stanowiska przekazali m.in. operatorzy Orange, T-Mobile, Play i Netia, wskazując m.in. na ograniczoną dostępność urządzeń i brak komercyjnego zapotrzebowania na tym etapie rozwoju sieci 5G.

Dalsza część tekstu pod wideo

Tym razem Urząd Komunikacji Elektronicznej chce poznać aktualną ocenę rynku dotyczącą gotowości technologicznej i biznesowej do uruchomienia usług w paśmie 26 GHz. Uczestnicy rynku mają określić, kiedy rozdysponowanie tych częstotliwości byłoby zasadne, biorąc pod uwagę rozwój infrastruktury, dostępność sprzętu i potencjał komercyjny.

Prosimy o wskazanie, jaki okres rozdysponowania częstotliwości z zakresu 26 GHz uznają Państwo za optymalny z perspektywy gotowości technologicznej sieci i urządzeń, a także potencjału komercyjnego tego pasma – pyta UKE.

Zebrane stanowiska mają pomóc UKE w dalszych analizach, a jeśli będzie to konieczne, planowane są kolejne rundy nieformalnych konsultacji. Zgłoszenia z opiniami można przesyłać do UKE zgodnie z zasadami podanymi w ogłoszeniu na stronie urzędu, w terminie do 30 stycznia 2026 r.

Co daje 5G w paśmie 26 GHz?

Plany na wykorzystanie fal milimetrowych omawiane są już od kilku dobrych lat. Pierwotnie zakładano, że proces rozdysponowania pasma 26 GHz ruszy w 2023 roku. Później jako kolejną możliwą datę wskazywano najwcześniej rok 2026. Biorąc pod uwagę stopień rozwoju w Polsce 5G w pasmach 3,6 GHz oraz od niedawna 700 MHz, można przewidywać, że na rozdysponowanie fal milimetrowych poczekamy co najmniej jeszcze ze 2-3 lata.

Pasmo 26 GHz jest jednym z kluczowych zakresów przewidzianych w Europie dla sieci 5G o bardzo wysokiej przepustowości, zwłaszcza w zastosowaniach typu FWA (Fixed Wireless Access) czy komunikacji przemysłowej. W wielu krajach Unii Europejskiej procesy przydziału tego pasma są już zakończone lub w fazie finalizacji.