Świąteczny skandal w Biedronce. Zawiadomienia do UOKiK i PIP
Biedronka kończy rok w atmosferze skandalu. Chociaż inicjatywa portugalskiego giganta z pozoru miała nagradzać, Świąteczne Wyzwanie Sprzedażowe wywołało niesmak i niepokój pracowników.
Ekstra 200 zł za największą sprzedaż alkoholu
Biedronka, największa sieć handlowa w Polsce, wprowadziła program motywacyjny noszący nazwę "Świąteczne Wyzwanie Sprzedażowe". Inicjatywa ta, opisana w wewnętrznym dokumencie dyrekcji, ma na celu zwiększenie sprzedaży alkoholu poprzez system premii finansowych dla pracowników.
Oferta brzmi kusząco: 500 sklepów osiągających najlepsze wyniki w sprzedaży mocnych alkoholi i wina otrzyma bonusy w wysokości 200 zł na każdego pracownika. Dla kadry zarobkującej minimalną płacę, kwota ta stanowi znaczący dodatek w okresie świątecznym, jednak oprócz obietnic finansowych program niesie ze sobą liczne wątpliwości etyczne i prawne.
Miała być grywalizacja, jest problem
Dyrektor operacyjny sieci w instrukcji programu podkreślił, że chodzi nie tylko o liczby, ale o pokazanie "siły zespołów" i "determinacji w codziennej pracy". W praktyce jednak tym sposobem wywierana jest presja na pracowników, którzy są zmuszeni agresywniej sprzedawać alkohol, aby zarabiać premie.
OPZZ Konfederacja Pracy alarmuje o ryzyku "niezdrowej rywalizacji" oraz nadmiernego obciążenia pracowników w i tak intensywnym okresie świątecznym. Związkowcy przypominają, że alkoholizm stanowi poważny problem zdrowotny w Polsce, a firmy powinny wspierać profilaktykę uzależnień, a nie ją sabotować poprzez systemy premiowe.
Wątpliwości dotyczą również zgodności programu z obowiązującymi przepisami. Związki zawodowe zapowiedziały zawiadomienia do Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Pytania dotyczą legalności takich systemów premiowych w kontekście ochrony pracowników przed nadmierną presją psychiczną oraz standardów etycznych praktyk biznesowych.