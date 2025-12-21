Wiadomości

Nie publikuj takich zdjęć. Powinieneś najpierw zapytać

Udostępnianie zdjęć dzieci bez ich zgody nie powinno mieć miejsca. Większość nastolatków uważa, że należy ich zapytać o zgodę.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 09:41
1
Biuro Rzecznika Praw Dziecka przeprowadziło badania, z których wynika, że większość młodych osób sprzeciwia się publikacji ich zdjęć bez zgody. Tymczasem rodzice, nauczyciele i znajomi robią to nagminnie.

Do Biura Rzeczniczki Praw Dziecka wpływa coraz więcej spraw, w których same dzieci, ale także osoby dorosłe informują o tym, że ich wizerunek został udostępniony bez ich zgody, a czasami także bez ich wiedzy. My w takich sytuacjach podejmujemy tzw. interwencje indywidualne, czyli zwracamy się do podmiotu lub osoby, która ten wizerunek udostępniła, z prośbą o wyjaśnienia, dlaczego to się wydarzyło, ale także o usunięcie, jeżeli takiej zgody faktycznie nie było.

mówi Monika Horna-Cieślak, Rzeczniczka Praw Dziecka.

Aż 74 proc. badanych osób w wieku 12-17 lat uznało, że publikowanie ich zdjęć bez zgody jest szczególnie szkodliwe. Ankietowani wskazali między innymi na związane z tym obniżenie samooceny, brak kontroli nad własnym życie, kryzys zdrowia psychicznego, a także związany z tym hejt lub możliwość przerabiania fotografii.

Publikowanie zdjęć bez zgody jest, zdaniem nastolatków, trzecim co do wielkości zagrożeniem obok hejtu (84 proc.) oraz stalkingu (77 proc.). 

Kto najczęściej publikuje takie zdjęcia? Z badania wynika, że znajomi (49 proc.), rodzice (43 proc.), a także nauczyciele (25 proc.). Nastolatkowie przyznali, że często nie są pytani o zgodę na publikację ich wizerunku. Większość, bo aż 68 proc., uważa, że nawet rodzice powinni ich zapytać, zanim udostępnią ich zdjęcie.

telepolis
media społecznościowe rzecznik praw dziecka zdjęcia nastolatków zgoda na publikację zdjęcia
Zródła zdjęć: Shutterstock
Źródła tekstu: Forsal.pl