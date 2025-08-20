Sztuczna inteligencja w firmach to porażka. Raport MIT nie pozostawia złudzeń

Głównym argumentem, który za tym przemawia, miał być fakt, że coraz to więcej firm inwestuje w rozwiązania AI, które mają odciążyć, a z czasem zastąpić pracowników. I jest to prawda. Tylko w USA firmy zainwestowały od 35 do 40 miliardów dolarów w rozwiązania tego typu. Sęk w tym, że jest jeszcze jedna kwestia, którą się jednak nie chcą one zbytnio chwalić.

MIT: AI w firmach to porażka

Otóż wedle raportu MIT tylko 5% tego typu projektów odniosło sukces. Tym samym aż 95% z nich okazało się zwykłą klapą i wyrzucaniem pieniędzy w błoto. I oczywiście, można tutaj winy doszukiwać się w ułomności obecnych modeli. Jednak przepalenie małej, lub całkiem sporej fortuny na rozwiązanie, które nie działa, raczej zniechęca do dalszych prób.

Zwłaszcza że wedle wniosków wyciągniętych z badania to nie ułomność modeli jest tu problemem, a… same firmy, które nie potrafią ich wykorzystać. Otóż firmy zwykle stosują rozwiązania AI, skupiając się na sprzedaży i marketingu. Tym samym otrzymują one kampanie wyplute z komputera. Wedle badaczy pozytywne skutki przynosi stosowanie AI w procesach wewnętrznych, a nie zewnętrznych.