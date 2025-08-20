Xiaomi bije rekordy. Smartfony, auta i AGD napędzają wyniki

Rekordowe wyniki finansowe

Od kwietnia do czerwca 2025 roku przychody Xiaomi wzrosły o 30,5% rok do roku i sięgnęły 116 mld RMB (58,8 mld zł). To trzeci kwartał z rzędu, kiedy spółka przekroczyła próg 100 mld RMB. Zysk netto skorygowany wzrósł aż o 75,4%, osiągając 10,8 mld RMB (5,48 mld zł).

Smartfony wciąż w czołówce

Xiaomi utrzymuje mocną pozycję w światowym TOP 3 producentów smartfonów już 20. kwartał z rzędu. W 2Q2025 dostawy wzrosły ósmy raz pod rząd i sięgnęły 42,4 mln sztuk. Przychody z tego segmentu wyniosły 45,5 mld RMB (23,1 mld zł).

Coraz większe znaczenie mają modele premium. W Chinach smartfony w cenie powyżej 3000 RMB (ok. 1500 zł) odpowiadały już za 27,6% całej sprzedaży. W droższych segmentach Xiaomi systematycznie zwiększa swój udział w rynku.

Samochody elektryczne Xiaomi przyspieszają

Drugi kwartał 2025 roku to także skokowy wzrost w segmencie inteligentnych pojazdów elektrycznych. Przychody sięgnęły 21,3 mld RMB (10,8 mld zł), z czego ponad 20 mld RMB to same auta. Xiaomi dostarczyło w tym czasie 81 tys. pojazdów, a łącznie od początku roku ponad 157 tys. sztuk.

Do lipca firma przekroczyła 300 tys. dostaw. Straty operacyjne zmalały do 300 mln RMB (152 mln zł) i Xiaomi spodziewa się rentowności jeszcze w tym roku. W czerwcu premierę miał luksusowy SUV Xiaomi YU7, który w 18 godzin zebrał 240 tys. zamówień.

IoT i AGD z rekordami

Ogromny wzrost odnotował też segment urządzeń IoT i sprzętów domowych. Przychody wyniosły 38,7 mld RMB (19,6 mld zł), czyli o 44,7% więcej niż rok wcześniej. Najmocniej rosła sprzedaż klimatyzatorów, pralek i lodówek. Łącznie dostarczono 5,4 mln klimatyzatorów, 790 tys. lodówek i ponad 600 tys. pralek.

Na platformie AIoT Xiaomi działa już blisko miliard urządzeń. Aplikacja Mi Home ma z kolei ponad 113 mln aktywnych użytkowników miesięcznie.

Inwestycje w AI i chipy