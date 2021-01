Już 34% nowych telefonów to modele 5G, Samsung największym producentem smartfonów w 2020 roku – najnowsze dane Counterpoint

Sieci 5G są dopiero w powijakach, miną lata, zanim to się przyjmie – to częsta opinia, której jednak przeczą rynkowe statystyki. Przybywa ofert 5G, coraz więcej jest też telefonów zgodnych z tym standardem. Z najnowszych danych Counterpoint wynika, że już 34% nowych smartfonów to modele 5G.

Analitycy Counterpoint ocenili globalne dostawy smartfonów w 2020 roku na ponad 1,332 mld urządzeń. Z tego 395,9 mln trafiło na rynek w czwartym kwartale roku. W skali roku dostawy były niższe o 10% w porównaniu do 2019 roku, co, jak podkreślają analitycy, w dużym stopniu jest efektem pandemii COVID. W ostatnim kwartale ubiegłego roku dostrzegalne było odbicie (8% w porównaniu do 3Q), a trafiające na rynek urządzenia coraz częściej obsługują komunikację 5G.

Samsung wygrał rok, stracił kwartał

Według Counterpoint najwyższy udział w rynku smartfonów w 2020 roku miał Samsung, który sprzedał 255,7 mln sztuk tych urządzeń, co dało mu 19% udziałów. Jednocześnie koreańska firma, w porównaniu do poprzedniego roku, odnotowała spadek o 14%, co było efektem słabszych wyników w czwartym kwartale.

W skali roku na drugiej pozycji znalazła się firma Apple (201,1 mln urządzeń, 15% udziałów), na trzeciej Huawei (187,7 mln, 14%), a na dalszych: Xiaomi (145,8 mln, 11%), Oppo (111,8 mln, 8%), Vivo (108,5 mln, 8%) i Realme (42,4 mln, 3%).

Z kolei w zestawieniu za sam czwarty kwartał 2020 roku na pierwszym miejscu znalazła się firma Apple, która punktowała po premierze najnowszej serii iPhone’ow. W 4Q 2020 dostarczyła 81,9 mln smartfonów, co stanowi 21% udziału w tym segmencie.

Na drugiej pozycji w zestawieniu za czwarty kwartał 2020 r. znajduje się Samsung (16% udziałów), następnie Xiaomi (11%), Oppo (9%), Huawei (8%) i Realme (4%).

Chociaż udziały tej ostatniej firmy nie są duże, jej wyniki warte są odnotowania. Według analityków Counterpoint Realme w 2020 roku dostarczyło na rynek 42,4 mln smartfonów, a więc o 65% więcej niż w roku 2019. Marka po raz kolejny została wskazana jako najszybciej rosnący producent smartfonów na świecie.

Inny ciekawy trend to zmniejszające się w czwartym kwartale udziały rynkowe Huaweia. Po raz pierwszy od lat firmy Oppo i Vivo wyprzedziły swojego chińskiego konkurenta, zajmując w 4Q odpowiednio czwarte i piąte miejsce, Huawei spadł na szóstą pozycję.

Przybywa smartfonów 5G

Raport Counterpoint wskazuje też, że spośród wszystkich sprzedanych w ostatnim kwartale 2020 roku nowych smartfonów, aż 34% modeli obsługiwało łączność 5G. Analitycy szacują, że przy obecnych trendach już w 2023 roku możemy się spodziewać wzrostu udziałów smartfonów 5G do około 2/3 rynku.

Zdaniem analityków Counterpoint wzrost dostaw telefonów 5G był napędzany przez premierę iPhone'a 12 i bogate portfolio OnePlus, OPPO, Xiaomi i Vivo, które dostarczyły smartfony 5G w przedziale cenowym poniżej 300 USD. Aż 40% telefonów 5G sprzedano w 2020 roku w Chinach.

