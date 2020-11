5G: już miliard osób w zasięgu

Najnowszy raport firmy Ericsson podaje, że zasięg sieci 5G obejmuje już miliard osób. Nowy standard wprowadzany jest szybciej, niż się tego spodziewano. A dlaczego?

W 2026 roku czterech na dziesięciu użytkowników smartfonów będzie korzystać z sieci 5G, a jej zasięg pokryje 60% populacji. Dzieje się tak, ponieważ 5G jest najszybciej wdrażanym standardem w historii, a na koniec bieżącego roku liczba jego użytkowników wyniesie 218 milionów. Wcześniejsze przewidywania mówiły o maksymalnie 190 milionach, więc skok to duży. Pod koniec 2025 roku ma się to zmienić i z sieci 5G będzie korzystać aż 2,8 mld ludzi. W chwili obecnej jest ona najmocniej rozpowszechniona w Chinach, USA, Korei Południowej oraz Wielkiej Brytanii. A nie należy zapominać, że z tego standardu przesyłu danych korzystają nie tylko smartfony i tablety, ale również urządzenia smart home oraz pojazdy autonomiczne.

Co ciekawe - do takiego szybkiego wdrażania 5G przyczyniła się... pandemia koronawirusa. A konkretnie - kwarantanny i lockdown. Siedzący w domach ludzie wysyłali i odbierali znacznie więcej danych, niż zazwyczaj, dlatego trzeba było zapewnić odpowiednią infrastrukturę do ich przesyłu. W chwili obecnej nie ma niczego lepszego w tej dziedzinie, niż 5G (oczywiście jeśli mówimy o transmisji bezprzewodowej). Chiny są liderem - ale tutaj władze Kraju Środka ustaliły jakiś czas temu, że wdrożenie w kraju 5G jest priorytetem na ten rok.

Ericsson doskonale zna temat 5G - jest jednym z największych dostawców sprzętu do budowy przekaźników i - jak pisałem dzisiaj - zastąpi sprzęt Huawei w Wielkiej Brytanii. Z raportu dowiadujemy się, że na świecie już ponad stu operatorów komórkowych uruchomiło usługi 5G. W 36 krajach działa łącznie 70 niezależnych sieci 5G. Zamieszczona na stronie Ericcsona interaktywna mapa świata pozwala na dokładniejsze sprawdzenie i widzimy, że najgorzej w tej chwili wypada Ameryka Południowa oraz Afryka. Na tym pierwszym kontynencie sieć 5G występuje tylko w Brazylii oraz Kolumbii, zaś na drugim w RPA na południu oraz Madagaskarze.

