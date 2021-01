Polacy to foliarze obawiający się 5G? Raport Oppo i infuture.institute temu przeczy, chociaż wciąż brakuje rzetelnej wiedzy

Negatywne emocje związane z wdrożeniem sieci 5G w Polsce prowadzą do skrajnych zachowań, a pierwsze skrzypce zdają się grać fanatyczni przeciwnicy 5G. Okazuje się jednak, że Polacy mają dużą świadomość znaczenia 5G i dostrzegają pozytywne cechy nowej technologii. Wciąż jednak naszym rodakom brak pełnej wiedzy na ten temat.

Przeważająca większość Polaków poprawnie definiuje technologię 5G i ocenia, że będzie ona miała fundamentalne znaczenie dla rozwoju społeczno–gospodarczego – to wnioski płynące z badań, które przytaczają autorzy raportu „5G w ujęciu społecznym”, który przygotowały firma OPPO oraz infuture.institute. Twórcy raportu przyjrzeli się społecznemu aspektowi 5G, a więc takimi obszarami, jak edukacja, zdrowie, rozrywka czy przemysł.

Jak oceniają autorzy raportu, luki informacyjne, szum medialny i znikoma namacalność technologii powodują, że technologia 5G w dalszym ciągu stanowi dla wielu Polaków zagadkę,

Duża część obaw społecznych związanych z uruchomieniem 5G była powiązana z tym, że 5G było często przedstawiane przez operatorów tak, jakby ta technologia została przeniesiona do nas ze świata science fiction. Może w artykułach dobrze się to klika, bo jest mocno futurystyczne i nośne. Natomiast konsumenci raczej się tego boją. Co więcej, również w praktyce tak to nie wygląda. Musimy traktować wprowadzenie technologii 5G jako rozwój internetu mobilnego. Świat zmienił się dzięki 3G i dzięki 4G, teraz zmieni się dzięki 5G. Każda generacja przynosi szereg rewolucyjnych innowacji, z których wszyscy korzystamy i do których w krótkim czasie przyzwyczajamy się tak, że nie możemy bez nich funkcjonować. Mało kto dzisiaj używa na przykład papierowych map, które kilkanaście lat temu były powszechne



– komentuje Łukasz Krzeski, kierownik zespołu promocji i public relations, Plus

5G to zaawansowana wyszukiwarka internetowa?

Spośród respondentów badania, którzy słyszeli o technologii, aż 87% poprawnie wskazało, co ono oznacza (superszybka i stabilna mobilna łączność internetowa ludzi i urządzeń). Tym, co może nieco zaskakiwać to fakt, iż przedstawiciele najmłodszej grupy wiekowej (18 – 24 lat), na tle pozostałych grup wiekowych, częściej wskazywali niepoprawne odpowiedzi, a niemal jedna czwarta tej grupy nie wiedziała, czym jest 5G. Na przykład co dziesiąta osoba z tej grupy zaznaczyła, że jej zdaniem 5G to zaawansowana wyszukiwarka w sieci internet.

Spora część badanych nie ma aktualnej i rzetelnej wiedzy dotyczącej 5G nie tylko na poziomie istniejących bądź nieistniejących rozwiązań. Np. aż 40% nie potrafiło wskazać, czy teza „Badania przeprowadzone przez WHO wykazały, że 5G przyczyni się do rozpowszechniania wirusa COVID-19” jest prawdą czy fałszem.

Mimo tych wątpliwości większość respondentów (79%) jednoznacznie twierdzi, że 5G będzie miało wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy. Natomiast 49% badanych uważa, że ta technologia będzie miała bezpośrednie przełożenie na ich życie. W opinii respondentów trzy główne obszary, na które będzie miała wpływ technologia 5G to edukacja (33%), przemysł (32%) i rozrywka (27%).

Od wieku i związanych z tym potrzeb konsumentów zależy też ich postrzeganie nowej technologii. 41% badanych w wieku 25-34 wskazało, że 5G będzie miało największy wpływ na rozrywkę. Starsze osoby z kolei postrzegają 5G jako technologią mającą pozytywny wpływ na obszar zdrowia.

Pełna wersja raportu 5G w ujęciu społecznym na stronie infuture.institute

Źródło tekstu: OPPO, infuture.institute