Wybuch w Nashville spowodował przeciwnik 5G? Duże zniszczenia w sieci AT&T

Kilka dni po zamachu bombowym w Nashville 25 grudnia wciąż szukane są motywy głównego sprawcy i badane dokładne okoliczności tego zdarzenia, jest już jednak kilka pierwszych poszlak. W śledztwie pojawia się coraz poważniej traktowany wątek, że sprawca był przeciwnikiem 5G.

Amerykańskie służby ujawniły, że podejrzanym stojącym za zamachem jest mieszkaniec Nashville, Anthony Warner, jednak jego motywy wciąż pozostają niejasne. Faktem jest, że eksplozja kampera z materiałami wybuchowymi miała miejsce obok siedziby operatora AT&T i spowodowała awarię sieci obejmującą kilka stanów, w tym Tennessee, Kentucky i Alabamę. Firma wciąż pracuje nad przywróceniem pełnej dostępności usług, chociaż większa część szkód została już naprawiona. Sprawca, 63-letni Warner, był jedyną ofiarą śmiertelną, a trzy osoby zostały ranne. Zniszczenia dosięgły też fasady około 40 budynków w okolicy.

Zobacz: Nadchodzi masowe palenie nadajników 5G w USA. Jakby kraj miał za mało problemów…

W toku śledztwa watek „przeciwnika 5G” zaczął być przez FBI traktowany z coraz większą uwagą. Agenci skontaktowali się z byłym pracodawcą Warnera, pytając się, czy sprawca miał paranoję na punkcie 5G. Ten nie potrafił tego potwierdzić, określając swojego pracownika, zajmującego się informatyką, jako cichego i powściągliwego. W pracy Warner nie wypowiadał się w ogóle na temat 5G.

Zobacz: W Łodzi podpalono nadajnik sieci Play. PIIT apeluje o ściganie przestępców

Mimo tego cytowane przez amerykańskie media źródło bliskie śledztwu FBI podało, że wśród kilku różnych wątków agenci badają wątek 5G. Wiele wskazuje na to, że Warner miał paranoję, dotyczącą wykorzystywania 5G i rozbudowy sieci w tym standardzie. Uważał, że sieci 5G powstają, by szpiegować Amerykanów. Według śledczych sprawca miał więcej podobnych obaw, dotyczących otaczającej nas rzeczywistości, w tym dotyczących istot pozaziemskich oraz pandemii koronawirusa.

To, że konkretnie AT&T było celem ataku zamachowca, twierdzi też burmistrz Nashville John Cooper, Zwraca on uwagę, że kamper został zaparkowany obok dużego, zabytkowego obiektu AT&T, gdzie znajdują się kluczowe instalacje sieciowe. To nie mogło być przypadkiem.

W następstwie wybuchu i wynikających z niego przestojów operator AT&T zapowiedział, że do końca roku zniesie opłaty za przekroczenie limitu danych dla klientów w stanach Tennessee, Kentucky, Indianie, Alabamie, Georgii, Illinois i Missouri. Jednocześnie firma utworzyła ponad 25 tymczasowych przekaźników komórkowych w regionie, aby wspierać klientów i służby.

Zobacz: Brytyjska policja podejrzewa, że przeciwnicy 5G podpalili maszty bo powiązali je z koronawirusem

Zobacz: Działania lobby anty 5G przestają być śmieszne. Nieuchronnie zbliżamy się do gróźb karalnych

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: FBI Memphis