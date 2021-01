Globalny rynek smartfonów wg Omdia: w 4Q2020 wygrywa Apple, cały rok należy do Samsunga

Omdia zebrała dane na temat globalnego rynku smartfonów w czwartym kwartale oraz całym 2020 roku. Liderem pierwszego rankingu została firma Apple, natomiast w całym roku wygrał Samsung.

iPhone'y rządzą w końcówce roku

Dane zebrane przez firmę Omdia pokazują, że w czwartym kwartale 2020 roku na globalne rynki trafiło najwięcej smartfonów Apple. Amerykański gigant zanotował przy tym wzrost o 20,5% rok do roku. Nie jest to największy wzrost w rankingu, ale pozwolił na zajęcie pierwszego miejsca z 84,5 mln iPhone'ów. Kolejne miejsca podium należą do Samsunga (62,2 mln smartfonów, -11,1% rok do roku) i Xiaomi (47,2 mln smartfonów, +44,5% rok do roku). Firma Huawei, której dają się we znaki sankcje ze strony amerykańskiego rządu, spadła na szóste miejsce (32,0 mln smartfonów, -42,9% rok do roku). Dużo zyskały marki Realme (14,3 mln smartfonów, +96,3% rok do roku) oraz iTel (8,2 mln smartfonów, +154,3% rok do roku).

Producent Liczba smartfonów

w 4Q2020 Udział w rynku

w 4Q2020 Liczba smartfonów

w 4Q2019 Udział w rynku

w 4Q2019 Zmiana

rok do roku Apple 84,5 mln 22% 70,1 mln 19% +20,5% Samsung 62,2 mln 16% 70,0 mln 19% -11,1% Xiaomi 47,2 mln 12% 32,7 mln 9% +44,5% Vivo 34,5 mln 9% 24,5 mln 7% +40,8% Oppo 34,1 mln 9% 25,8 mln 7% +32,1% Huawei 32,0 mln 8% 56,0 mln 15% -42,9% Realme 14,3 mln 4% 7,3 mln 2% +96,3% Motorola 9,8 mln 3% 10,3 mln 3% -5,1% LG 8,2 mln 2% 7,8 mln 2% +5,2% iTel 8,2 mln 2% 3,2 mln 1% +154,3% Inni 46,1 mln 12% 56,3 mln 15% -18,1% RAZEM 381,1 mln 100% 364,0 mln 100% +4,7%



Cały rok należał do Samsunga

A oto, jak wyglądał globalny rynek smartfonów w całym roku. Na pozycji lidera utrzymał się Samsung, który dostarczył 257 mln smartfonów (-12,8% rok do roku). Na pozostałych stopniach podium znalazły się firmy Apple (204 mln smartfonów, +4,6% rok do roku) oraz Huawei (189 mln smartfonów, -21,6% rok do roku). Największy wzrost w pierwszej dziesiątce zaliczyła marka Realme (39 mln smartfonów, +55,9% rok do roku).

Producent Liczba smartfonów

w 4Q2020 Udział w rynku

w 4Q2020 Liczba smartfonów

w 4Q2019 Udział w rynku

w 4Q2019 Zmiana

rok do roku Samsung 257 mln 20% 294 mln 21% -12,8% Apple 204 mln 16% 195 mln 14% +4,6% Huawei 189 mln 15% 241 mln 17% -21,6% Xiaomi 148 mln 11% 124 mln 9% +19,6% Vivo 108 mln 8% 105 mln 8% +2,5% Oppo 105 mln 8% 111 mln 8% -5,0% Realme 39 mln 3% 25 mln 3% +55,9% Motorola 33 mln 3% 37 mln 3% -9,7% LG 30 mln 2% 34 mln 2% -12,0% Tecno 23 mln 2% 16 mln 1% +42,0% Inni 158 mln 12% 205 mln 15% -22,9% RAZEM 1294 mln 100% 1387 mln 100% -6,7%

Źródło tekstu: Omdia