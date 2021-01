iPhone 12 sprzedaje się jak świeże bułeczki - Apple zwiększa produkcję

Apple ma powody do świętowania - zainteresowanie iPhone'ami 12 przerosło oczekiwania giganta, który miał zwiększyć produkcję urządzeń.

Informacji na temat ostatnich działań Apple ma dostarczać raport firmy analitycznej Cowen. Zgodnie z jego treścią, pod wpływem dużego zainteresowania nowymi smartfonami gigant z Cupertino miał skorygować swoje plany co do przewidywanej produkcji nowych urządzeń. Według aktualnych prognoz producent miałby w pierwszym kwartale wyprodukować 55 milionów sztuk iPhone'ów, co stanowiłoby skok o 49 procent w skali roku.

Zmiana planów Apple ma wynikać przede wszystkim z zaskakująco dobrych wyników producenta w Chinach, gdzie sprzedaż smartfonów producenta miała w grudniu wynieść 6 milionów sztuk. Dużym zainteresowaniem mają się przy tym cieszyć trzy z czterech modeli z linii iPhone 12: podstawowego iPhone'a 12, iPhone 12 Pro i iPhone 12 Pro Max.

Nowy raport wydaje się potwierdzać wcześniejsze doniesienia o bardzo dobrych wynikach sprzedażowych nowej generacji iPhone'ów. Więcej na ten temat dowiemy się z pewnością w momencie opublikowania przez producenta swojego raportu finansowego za poprzedni kwartał, co powinno nastąpić już jutro (27 stycznia).

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: AppleInsider, Cowen