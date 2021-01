Apple tworzy własne gogle VR i AR. Premiera w przyszłym roku?

Wygląda na to, że Apple pracuje nad własnymi goglami wirtualnej rzeczywistości. Te mają być czymś w rodzaju wprowadzenia do okularów z rozszerzoną rzeczywistością, nad którymi również trwają prace.

Według Bloomberga Apple pracuje nad własnymi okularami VR, które mają być pewnego rodzaju zapowiedzią okularów rozszerzonej rzeczywistości, które również są w planaach firmy z Cupertino. Na ten moment niewiele na ich temat wiadomo, ale z plotek wynika, że będzie to bardzo drogi sprzęt (zauważalnie droższy od konkurencyjnych urządzeń Oculus, HTC oraz Sony), dostępny tylko w oficjalnych sklepach z nadgryzionym jabłkiem w logo.

Gogle VR Apple, czyli co?

Gogle prawdopodobnie będą wyposażone w autorski chipset SoC, który będzie znacząco wydajniejszy od Apple M1. Ten aktualnie jest oferowanych w komputerach z serii MacBook. Ze szczątkowych informacji wynika też, że gogle mają mieć ograniczone funkcje rozszerzonej rzeczywistości (AR), ale na ten moment brakuje jakichkolwiek szczegółów. Według Bloomberga Apple początkowo planowało gogle, które miałyby współpracować ze smartfonami, ale ostatecznie projekt przerodził się w całkowicie niezależne urządzenie.

Na ten moment gogle VR Apple określane są kodową nazwą N301. W tej chwili istnieje już kilka prototypów, ale produkt końcowy trafi do sprzedaży prawdopodobnie dopiero w 2022 roku. Jeśli pójdziemy tym tropem, to okulary AR to zapewne 2023 rok.

Źródło tekstu: TechPowerUp, Bloomberg