7,8 mln euro grzywny dla kilku wydawców gier, w tym Valve, Capcom i Koch Media

Komisja Europejska nałożyła łączną grzywnę aż 7,8 mln dolarów na kilku wydawców gier, którzy blokowali dostęp do swoich produkcji za pomocą tzw. geoblokady. Wśród ukaranych są między innymi Valve, Capcom oraz Koch Media.

Geoblokady są czymś normalnym, gdy mówimy o streamingu. Chyba nikt nie ma z tego powodu pretensji, w końcu w różnych państwach obowiązują różne przepisy oraz umowy i nie zawsze dana platforma możemy mieć prawo do danego serialu czy filmu na całym świecie. Co innego w przypadku gier, bo przecież ich twórcy czy też wydawcy nie sprzedają praw innym podmiotom. Dlatego też Komisja Europejska już w 2018 roku uznała, że geoblokady są w tym przypadku niezgodne z prawem. Jednak nie wszystkie firmy wzięły to pod uwagę.

Dlatego też Komisja Europejska nałożyła grzywnę aż 7,8 mln dolarów na pięciu wydawców gier: Valve, Capcom, Bandai Namco, Koch Media oraz Focus Home. W sumie wszystkie te firmy łącznie zablokowały dostęp do 100 produkcji między innymi na terenie Polski, Czech, Węgier, Rumunii czy też Słowacji.

- Ponad 50% wszystkich Europejczyków gra w gry wideo. Przemysł ten kwitnie w Europie i jest obecnie wart ponad 17 miliardów euro. Dzisiejsze sankcje przeciwko praktykom blokowania geograficznego Valve i pięciu wydawców gier przypominają, że zgodnie z unijnym prawem konkurencji, firmom nie wolno na podstawie umowy ograniczać sprzedaży transgranicznej. Takie praktyki pozbawiają europejskich konsumentów korzyści płynących z jednolitego rynku cyfrowego Unii Europejskiej oraz możliwości rozejrzenia się w poszukiwaniu odpowiedniej oferty w UE - powiedziała Margrethe Vestager, wiceprzewodnicząca wykonawcza Komisji Europejskiej.

Część wspomnianych firm współpracowało z Komisją Europejską i z tego powodu ich grzywny zostały zredukowane o 10-15 procent. Jedynie Valve odmówiło kooperacji i z tego powodu ich kara to aż 1,6 mln euro. Firma na razie odmówiła komentarza na temat grzywny, chociaż już w zeszłym roku broniła się, że blokada regionalna dotyczy tylko 3 procent gier na ich platformie.

Źródło tekstu: TechSpot