Opera zacznie robić własne gry? Właśnie kupiła YoYo Games

Opera coraz śmielej poczyna sobie na ogólnie pojętym rynku gamingowym. Po stworzeniu przeglądarki dla graczy teraz firma przejęła YoYo Games - twórców silnika GameMaker Studio.

W 2019 roku Opera zaprezentowała nową przeglądarkę internetową dla graczy. Opera GX, bo tak właśnie się nazywa, pozwala między innymi na ustawienie ograniczenia w zużyciu procesora oraz pamięci RAM. Poza tym ma dedykowane zakładki z najbliższymi premierami gier i promocjami oraz kilka innych funkcji, które mogą przypaść do gustu miłośnikom cyfrowej rozrywki. Jednak na tym "gamingowe" plany Opery się nie kończą. Twórcy przeglądarki internetowej właśnie przejęli YoYo Games, firmę odpowiedzialną za silnik GameMaker Studio.

Opera zacznie robić własne gry?

Na ten moment nie wiadomo, co Opera zamierza zrobić z YoYo Games. W oficjalnym komunikacie na blogu firmy możemy przeczytać, że przejęcie doprowadziło do stworzenia osobnej dywizji o nazwie "Opera Gaming". Ta skupi się na "poszerzanie zasięgu i możliwości Opery w dziedzinie gier". Trudno określić, co miałoby to oznaczać, tak ogólnikowe jest to stwierdzenie. Możliwości jest dużo, włącznie z taką, że Opera zacznie tworzyć własne gry.

YoYo Games to firma, która stworzyła dość popularny silnik GameMaker Studio. Na jego bazie powstało wiele produkcji z gatunku indie, przy czym najpopularniejsze to między innymi: Crashlands, Nykra, Hotline Miami, Katana Zero czy też Forager. Czas pokaże, co przyniesie współpraca obu firm.

Źródło tekstu: TechSpot