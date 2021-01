Przeglądarka Brave dostała obsługę IPFS. Przeglądanie stron będzie jak BitTorrent

Przeglądarka internetowa Brave wprowadziła kolejną interesującą nowość. To obsługa protokołu IPFS (InterPlanetary File System) – rozproszonego systemu plików, który może znacząco poprawić jakość przeglądania stron.

IPFS został wprowadzony w Brave w wersji 1.19. Dzięki temu użytkownicy, którzy mają już najnowszą wersję, mogą uzyskać dostęp do treści kryjących się za linkami ipfs://. Ma to bardzo ciekawe konsekwencje dla przeglądania stron, zarówno z perspektywy użytkowników, jak i wydawców treści. Przeglądanie stron w ten sposób jest bliższe ściąganiu plików z sieci BitTorrent, niż łączeniu się z jednym serwerem i ściąganiu z niego całej zawartości strony.

IPFS to rozproszony, sieciowy system przechowywania danych, działający w architekturze peer-to-peer. Może on pomóc rozładować obciążenie na serwerach, bo część danych można przenieść do węzłów IPFS (o ile oczywiście administratorzy stron o to zadbają). I tak odwiedzający stronę może pobrać jej pliki nie tylko z serwera wydawcy, ale też z węzłów, które są bliżej – w tym z komputerów innych odwiedzających tę samą stronę.

To może przynieść znaczące korzyści dla działania całego internetu. Po pierwsze, dane mogą być przeniesione „bliżej” użytkowników niż główny serwer witryny, dzięki czemu ładowanie stron będzie szybsze i bardziej niezawodne. Jeśli dany plik znajdzie się w kilku węzłach, znacząco zmniejszają się szanse, że będzie niedostępny.

Protokół jest całkowicie otwarty, transparentny i zaprojektowany z myślą o niezawodności internetu. Kolejna korzyść to rozładowanie obciążenia na serwerach witryn i możliwość skalowania, co z kolei powinno pozytywnie wpłynąć na zbilansowane zużycie energii. To kolejny krok w kierunku Web 3.0, czyli sieci rozproszonej.

Brave na razie zaimplementował zalążek obsługi IPFS. W kolejnych wydaniach otrzymamy także automatyczne przekierowania na strony IPFS, jeśli są dostępne oraz inne ułatwienia. Liderem na tym polu pozostaje Opera. Na razie żadna z przeglądarek „głównego nurtu” nie wprowadziła obsługi IPFS.

