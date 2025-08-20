Aplikacje

Google zmienia zasady. Gigant chce, by były zgodne z prawem UE

Google wprowadza kolejne zmiany w zasadach Sklepu Play, aby dostosować się do unijnego aktu o rynkach cyfrowych (DMA). Nowe reguły mają dać deweloperom większą swobodę, ale jednocześnie zachować bezpieczeństwo użytkowników.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 16:35
1
Łatwiejsze płatności poza Google Play

Najważniejsza zmiana dotyczy zakupów w aplikacjach. Twórcy spełniający określone warunki będą mogli łatwiej kierować użytkowników poza ekosystem Google, aby dokonali subskrypcji czy jednorazowych płatności. To oznacza, że w niektórych aplikacjach pojawią się linki prowadzące na przykład bezpośrednio na stronę dewelopera, gdzie oferta może być tańsza.

Google jednocześnie zapowiedział nową, stopniową strukturę opłat. Chodzi o obniżenie kosztów dla firm, które do tej pory musiały płacić wysoką prowizję za pozyskanie użytkownika w Sklepie Play.

Presja ze strony Komisji Europejskiej

Zmiany w zasadach firmy Google to efekt nacisków ze strony Komisji Europejskiej. W marcu regulator stwierdził, że dotychczasowe praktyki amerykańskiego giganta były niezgodne z DMA. Zdaniem urzędników, deweloperzy nie mieli swobody, by oferować lepsze warunki poza sklepem Google Play, a same opłaty pobierane przez firmę były zbyt wysokie.

Bezpieczeństwo pod lupą

Google podkreśla, że mimo większej swobody dla twórców, bezpieczeństwo pozostaje kluczowe. Firma wprowadzi dodatkowe środki ochrony i transparentności, argumentując, że przekierowania poza Sklep Play mogą narażać użytkowników na ryzyko oszustw czy złośliwego oprogramowania.

Nowe zasady już obowiązują w krajach Unii Europejskiej. Deweloperzy będą mogli korzystać z szerszych możliwości monetyzacji, a użytkownicy – w teorii – zyskać tańsze i bardziej elastyczne oferty.

telepolis
Zródła zdjęć: viewimage / Shutterstock.com
Źródła tekstu: World Mobile Live