Aplikacje

Dino wchodzi do gry. Biedronka i Lidl mają się czego bać?

Dino szykuje konkurencję dla Biedronki, Żabki oraz Lidla. Polska sieć dyskontów planuje uruchomienie własnej aplikacji mobilnej.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 12:49
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Dino wchodzi do gry. Biedronka i Lidl mają się czego bać?

Dino szykuje własną aplikację mobilną — informują Wiadomości Handlowe. Nie ma w tym dużego zaskoczenia. Nie dość, że polska sieć systematycznie się rozwija, to rozwiązania konkurencji cieszą się dużym zainteresowaniem. Z aplikacji Biedronki korzysta już 10,7 mln użytkowników, Żappki 8,1 mln, a Lidl Plus 7,9 mln.

Dalsza część tekstu pod wideo

Aplikacja mobilna Dino

Takie wnioski można wyciągnąć na podstawie opublikowanego ogłoszenia o prace. W nim Dino szuka kierownika produkcji aplikacji lojalnościowej. Ten ma być odpowiedzialny za strategię rozwoju aplikacji mobilnej, a także planowanie i nadzorowanie procesorów związanych z nowymi funkcjami, aktualizacjami oraz optymalizacją działania.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon TCL 60R 5G 4/128GB 6.7" 120Hz Szary
Smartfon TCL 60R 5G 4/128GB 6.7" 120Hz Szary
-50.99 zł
649.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 599 zł
Smartfon APPLE iPhone 13 Pro Max 5G 1TB 6.7'' 120Hz Grafitowy (CPO)
Smartfon APPLE iPhone 13 Pro Max 5G 1TB 6.7'' 120Hz Grafitowy (CPO)
0 zł
4549.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 4549.99 zł
Smartfon REALME Note 70T 4/256GB 6.74” 90Hz Złoty
Smartfon REALME Note 70T 4/256GB 6.74” 90Hz Złoty
0 zł
449 zł - najniższa cena
Kup teraz 449 zł
Advertisement

Poza tym zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:

Analizę i badanie potrzeb użytkowników i trendów rynkowych, monitorowanie konkurencji i wprowadzanie usprawnień na podstawie analiz rynkowych
Opiekę nad całym cyklem życia aplikacji, określanie celów, mierzenie efektywności wprowadzanego produktu
Koordynowanie działań z zespołem Marketingu cyfrowego
Analizę wyników i optymalizację aplikacji w oparciu o dane, analizowanie wskaźników takich jak LTV, DAU, MAU, Churn

Dino wymaga od kandydata co najmniej 3 lat doświadczenia w zarządzaniu rozwojem aplikacji mobilnych, znajomości procesorów oraz najlepszych praktyk UX/UI, a także doświadczenia w analizie danych i znajomości narzędzi analitycznych.

Jeśli jesteście zainteresowani, to ofertę znajdziecie na stronie Dino.

Zobacz: Ukraińcy zakładają biznesy w Polsce. Co siódmą firmą rządzi obcokrajowiec

Image
telepolis
Dino Dino aplikacja mobilna
Zródła zdjęć: Dino
Źródła tekstu: Wiadomości Handlowe, Dino