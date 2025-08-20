Dino wchodzi do gry. Biedronka i Lidl mają się czego bać?

Dino szykuje własną aplikację mobilną — informują Wiadomości Handlowe. Nie ma w tym dużego zaskoczenia. Nie dość, że polska sieć systematycznie się rozwija, to rozwiązania konkurencji cieszą się dużym zainteresowaniem. Z aplikacji Biedronki korzysta już 10,7 mln użytkowników, Żappki 8,1 mln, a Lidl Plus 7,9 mln.

Aplikacja mobilna Dino

Takie wnioski można wyciągnąć na podstawie opublikowanego ogłoszenia o prace. W nim Dino szuka kierownika produkcji aplikacji lojalnościowej. Ten ma być odpowiedzialny za strategię rozwoju aplikacji mobilnej, a także planowanie i nadzorowanie procesorów związanych z nowymi funkcjami, aktualizacjami oraz optymalizacją działania.

Poza tym zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:

Analizę i badanie potrzeb użytkowników i trendów rynkowych, monitorowanie konkurencji i wprowadzanie usprawnień na podstawie analiz rynkowych

Opiekę nad całym cyklem życia aplikacji, określanie celów, mierzenie efektywności wprowadzanego produktu

Koordynowanie działań z zespołem Marketingu cyfrowego

Analizę wyników i optymalizację aplikacji w oparciu o dane, analizowanie wskaźników takich jak LTV, DAU, MAU, Churn

Dino wymaga od kandydata co najmniej 3 lat doświadczenia w zarządzaniu rozwojem aplikacji mobilnych, znajomości procesorów oraz najlepszych praktyk UX/UI, a także doświadczenia w analizie danych i znajomości narzędzi analitycznych.