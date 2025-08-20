Było 50, jest 9,99 zł. Media Expert wie, jak robić promocje

Za to użytkownicy starszych urządzeń, lub laptopów, czy klasycznych odtwarzaczy MP3 poczują się jak ryba w wodzie. W końcu mówimy tu o klasycznych pchełkach przewodowych. Czyli czymś, co w dzisiejszych czasach ma już pewien vibe retro. A dokładniej o SBS Shiny TESLEARSHINYG, które mogą być wasze za 9,99 zł.

SBS Shiny TESLEARSHINYG

Są to typowo kobiece słuchawki w kolorze złotym i symbolem motylka na samych pchełkach. Sterowanie nimi jest niezwykle proste. A to dzięki pilotowi, który został przytwierdzony do kabla. Pozwala on na odbieranie i kończenie połączeń, oraz na sterowanie odtwarzaczem. A wszystko to za jedyne 9,99 zł.