Sprzęt

Było 50, jest 9,99 zł. Media Expert wie, jak robić promocje

Od razu należy to przyznać: nie jest to produkt dla każdego. Właściciele nowoczesnych smartfonów będą potrzebowali specjalnej przejściówki, żeby w ogóle z niego skorzystać.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 15:38
0
Za to użytkownicy starszych urządzeń, lub laptopów, czy klasycznych odtwarzaczy MP3 poczują się jak ryba w wodzie. W końcu mówimy tu o klasycznych pchełkach przewodowych. Czyli czymś, co w dzisiejszych czasach ma już pewien vibe retro. A dokładniej o SBS Shiny TESLEARSHINYG, które mogą być wasze za 9,99 zł.

SBS Shiny TESLEARSHINYG Pchełki w starym stylu

SBS Shiny TESLEARSHINYG

Są to typowo kobiece słuchawki w kolorze złotym i symbolem motylka na samych pchełkach. Sterowanie nimi jest niezwykle proste. A to dzięki pilotowi, który został przytwierdzony do kabla. Pozwala on na odbieranie i kończenie połączeń, oraz na sterowanie odtwarzaczem. A wszystko to za jedyne 9,99 zł.

SBS Shiny TESLEARSHINYG Pchełki w starym stylu

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

słuchawki SBS SBS Shiny TESLEARSHINYG
