Fiskus wjeżdża Polakom na konta bankowe. Nie zawsze słusznie

Od 2018 roku fiskus dysponuje narzędziem o nazwie STIR (System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej). Jego zadaniem jest wykrywanie oszustw podatkowych. Gdy do tego dojdzie, skarbówka ma prawo zablokować konto bankowe przedsiębiorcy. Szkoda, że czasami robi to bardzo pochopnie, co naraża firmy na poważne problemy — informuje serwis XYZ.

Fiskus blokuje konta Polaków

Najczęstszym sposobem oszustwa są tzw. karuzele VAT. Przestępcy za pomocą wybranych przedsiębiorstw dokonują w nich pozornych transakcji, a następnie znikają z rynku.

Problem w tym, że często nieświadomie są w nie zaangażowani uczciwi przedsiębiorcy. Jeśli tak się stanie, to oni również trafiają na celownik skarbówki. To może oznaczać dla nich blokadę konta bankowego i brak dostępu do środków. Początkowo na 72 godziny, ale okres ten może zostać wydłużony. Czasami trwa nawet miesiącami, co prowadzi do utraty płynności finansowej przez firmy.

Więcej blokad, ale mniej skutecznych

Tylko w tym roku doszło już do zablokowania w ten sposób 1 tys. rachunków bankowych. To dwa razy więcej niż w 2019 roku, kiedy takich blokad było 566.

Co prawda skarbówka chwali się, że odzyskała w ten sposób 250 mln zł, ale zdaniem ekspertów często dzieje się to kosztem uczciwych firm. Poza tym nie sposób nie zauważyć, że chociaż 6 lat temu blokad było dwa razy mniej, to były one skuteczniejsze, bo odzyskano dzięki nim aż 591,5 mln zł.

Interpelację w tej sprawie wydał nawet poseł PiS Janusz Kowalski.

Wskazane narzędzie znaleźć powinno zastosowanie jedynie wobec podmiotów, w stosunku do których istnieje uzasadnione zagrożenie zniknięcia ze zgromadzonymi na rachunku środkami. (…) Coraz częściej pojawiają się informacje o tym, że umożliwionej przez STIR blokadzie podlegają w znacznej mierze rachunki uczciwych przedsiębiorców, często ofiar przestępstw, którzy bez swojej wiedzy wykorzystywani byli przez mafie VAT-owskie w charakterze buforów. napisał poseł.