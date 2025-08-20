Telewizja i VoD

Wychwalany thriller znika z Netflixa. Ale obejrzycie gdzie indziej

Brytyjski serial kryminalny "Upadek" ("The Fall") zniknie z Netflixa wraz z końcem sierpnia. Ale dla wszystkich tych, którym umknęła ta pozycja, mamy dobrą wiadomość. Nie wszystko jeszcze stracone. Wciąż można będzie nadrobić zaległości.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 12:02
0
Serial, który ogląda się jednym tchem

Ten wysoko oceniany thriller rodem z Wielkiej Brytanii trafi teraz na inną platformę streamingową. Zatem wszyscy, którzy jakimś cudem ominęli ten serial, będą mogli nadrobić filmowe zaległości. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Możecie kojarzyć ten serial głównie z doborowej obsady. Jesteśmy pewni, że rzucili się na niego w pierwszej kolejności wszyscy fani "Z Archiwum X", z tego względu, że główną rolę gra w nim Gillian Anderson. Partneruje jej Jamie Dornan, który zabłysnął rolą w kontrowersyjnych filmach o Christianie Gray'u. Jeszcze inni mogą go kojarzyć z roli filmowego Taty w nieco ambitniejszym "Belfaście". 

Upadek - o czym jest serial?

Serial skupia się na historii ambitnej pani inspektor Stelli Gibson (Gillian Anderson). Jest ona w stanie poświęcić naprawdę wiele, aby schwytać każdego, kto jest na bakier z prawem. Pewnego dnia napotyka na okrutnego seryjnego mordercę (Jamie Dornan), który rozpoczyna z nią dziwną, aczkolwiek wciągającą grę. 

Wszystkie trzy sezony "The Fall" do obejrzenia na TVP VOD

"Upadek" lada chwila zniknie z serwisu Netflix. Będzie go jednak można obejrzeć na platformie TVP VOD. Jest on dostępny już (premiera nastąpiła we wtorek, 19 sierpnia). Widzowie mogą obejrzeć wszystkie trzy sezony, czyli 17 odcinków. 

Zobacz także: Są doniesienia w sprawie imperium Solorza

Image
telepolis
