PlayStation 5 miażdży Xbox Series X/S pod względem sprzedaży

Chociaż to Xbox Series X jest konsolą mocniejszą, to wygląda na to, że dla graczy nie ma to żadnego znaczenia. Z najnowszych danych wynika, że na całym świecie kupiliśmy dwa razy więcej PlayStation 5.

Wojna konsol nowej generacji dopiero się rozpoczęła i potrwa jeszcze przez kilka najbliższych lat. Pomimo tego już teraz można mówić o liderze, który ma ogromną przewagę nad konkurentem. Wbrew pozorom nie jest nim urządzenie, które na papierze jest dużo wydajniejsze, co tylko pokazuje, że specyfikacja - chociaż ważna - jest jednak drugorzędna.

PlayStation 5 czy Xbox Series X?

Firma analityczna GamingSmart przeanalizowała sytuację na rynku i z ich szacunków wynika, że do końca grudnia 2020 roku Sony sprzedało prawie dwa razy więcej konsol nowej generacji niż Microsoft. Na całym świecie kupiliśmy około 4,48 mln PlayStation 5 w porównaniu do 2,4 mln Xbox Series X/S. To oznacza, że Japończycy w tym momencie kontrolują 65,1 procent rynku.

Zobacz: PlayStation Plus w styczniowej wyprzedaży taniej o 25%

Firma analityczna przeanalizowała sytuację w 167 państwach. Xbox Series X radzi sobie lepiej w zaledwie 12 z nich, przy czym najważniejszy dla nich rynek amerykański jest niemal remisowy, bo różnica między konsolami to zaledwie 0,4 punktów procentowych. Największą przewagę Microsoft ma w Chinach (60,45 proc.) oraz Meksyku (62,27 proc.). W pozostałych państwach to PlayStation 5 sprzedaje się zdecydowanie lepiej, co ostatecznie prowadzi to ogromnej przewagi na całym świecie.

Jednak same wyniki sprzedaży to nie wszystko. Ważna jest też dynamika, a ta przemawia na korzyść Microsoftu. Amerykanie w 2018 roku mieli nieco ponad 25 procent rynku. W 2019 było to już 37,41 procent, a w 2020 roku 39,29 procent. To pokazuje, że Microsoft cały czas poprawia swoją pozycję i Xbox systematycznie zyskuje na popularności. Jeśli taka tendencja utrzyma się przez kilka lat, to nie jest wykluczone, że to Xbox Series X/S znajdzie się w większej liczbie domów. Wiele zależy tutaj od gier, które trafią na oba urządzenia.

Zobacz: Steam - znamy datę kolejnej wyprzedaży gier

Zobacz: CD Projekt kandydatem do przejęcia przez większy podmiot

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: TechSpot