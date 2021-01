CD Projekt kandydatem do przejęcia przez większy podmiot

Po ostatnich problemach z premierą Cyberpunk 2077 polskie studio CD Projekt RED stało się kandydatem do przejęcia przez większy podmiot. Tak twierdzą rynkowi analitycy.

Jeszcze niedawno pozycja CD Projekt RED była niezwykle mocna. Polskie studio było najwyżej wycenionym deweloperem w Europie, wyprzedzając tak wielkie marki, jak chociażby Ubisoft. Dzisiaj już nie jest tak kolorowo. Cyberpunk 2077 wywołał i nadal wywołuje ogromne kontrowersje, co przyczyniło się do dużego spadku wartości polskiego studia. Nie ma czemu się dziwić. Gra została wycofana z PlayStation Store, Sony i Microsoft oferują zwroty za produkcję, a do tego dochodzi jeszcze pozew sądowy. Analitycy z firmy DFC Intelligence przekonują, że tego wszystkiego można było uniknąć, gdyby CDP trafiło w ręce większego podmiotu.

CD Projekt RED zostanie przejęte?

- Jesteśmy przekonani, że tego całego fiaska można było uniknąć, stosując podstawowe zasady marketingu i public relations. W grudniu wartość CD Projekt spadła o 50%. To niedopuszczalne w przypadku firmy, która rusza ze swoim flagowym produktem. Ironia polega na tym, że chociaż reputacja CD Projekt została nadszarpnięta, to Cyberpunk 2077 nadal w dłuższej perspektywie będzie ogromnym sukcesem - możemy przeczytać w raporcie.

Analitycy przewidują, że całe zamieszanie z Cyberpunk 2077 i spadek wartości CD Projekt sprawiły, że polska firma stała się kandydatem do przejęcia. Wcześniej mówiło się o zainteresowaniu ze strony Microsoftu. Jednak niedawno Amerykanie za 7,5 mld dolarów kupili ZeniMax Media, czyli właściciela Bethesdy, więc prawdopodobnie w tym momencie nie są zainteresowani kolejnymi, tak dużymi transakcjami. Poza tym eksperci przekonują, że pomimo niższej wartości zakup CD Projekt byłby ryzykowny i niewiele jest firm, które byłyby w stanie się na to zdecydować.

Największe przejęcia w branży gier w ostatnich miesiącach to wspominane wykupienie Bethesdy przez Microsoft, a także Codemasters, które wkrótce trafi w ręce Electronic Arts.

