Ogromna aktualizacja Battle.net. Launcher zmieni wygląd po raz pierwszy od lat

Battle.net to jeden z najstarszych launcherów, za pomocą którego uruchamiamy gry Activision Blizzard. Od wielu lat nie przeszedł on praktycznie żadnej większe zmiany. Aż do teraz. Battle.net właśnie doczekał się ogromnej aktualizacji.

Jako gracze jesteśmy w tym momencie niemal zmuszani do zainstalowania na swoich komputerach co najmniej kilku launcherów. Steam, Origin, Ubisoft Connect, GOG Galaxy, Battle.net czy też Epic Games Store to tylko te podstawowe, a do listy pewnie dałoby się dopisać jeszcze kilka innych. Niestety, wielu wydawców chce mieć własną platformę, dzięki czemu nie muszą dzielić się zyskami z innymi firmami. Jednym z takich launcherów jest wspominany Battle.net, na którym dostępne są produkcje Blizzarda oraz Activision. Właśnie doczekał się on ogromnej aktualizacji, pierwszej takiej od kilku lat.

Battle.net znacząco się zmieni

Blizzard oficjalnie zapowiedział dużą aktualizację do Battle.net. Launcher z grami nie tylko zostanie wzbogacony o nowe funkcje, ale przejdzie też przemianę wizualną. Dzięki temu ma lepiej wpisywać się w aktualnie panujące standardy. Co dokładnie się zmieni? Lista nie jest długa, ale w praktyce oznacza duże zmiany:

Ulepszona nawigacja i układ - możesz teraz dodawać gry do ulubionych i układać je w celu łatwiejszego dostępu.

- możesz teraz dodawać gry do ulubionych i układać je w celu łatwiejszego dostępu. Znacznie bardziej rozbudowany układ dla wiadomości i gier w widoku pełnej strony

Odnowiony panel społecznościowy, dzięki któremu na każdej karcie gry możesz lepiej widzieć swoich znajomych i to, co aktualnie robią.

Duże ulepszenia ułatwień dostępu - dodaliśmy możliwość poruszania się po większości aplikacji za pomocą klawiatury, zwiększyliśmy obsługę czytników ekranu i poprawiliśmy kontrast kolorów

Nowe, skonsolidowane centrum powiadomień dla wiadomości i stanu pobierania.

Na razie aktualizacja została udostępniona użytkownikom w Ameryce Północnej, ale w najbliższych tygodniach trafi również do reszty świata, w tym do Europy.

