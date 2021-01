PlayStation Plus w styczniowej wyprzedaży taniej o 25%

Sony przypomina o trwającej wciąż Styczniowej Wyprzedaży w PlayStation Store. Można tam znaleźć między innymi 12-miesięczny abonament PlayStation Plus taniej o 25%.

PlayStation Plus – teraz taniej o 60 zł

Osoby nieposiadające aktywnej subskrypcji PlayStation Plus podczas trwania promocji, mogą nabyć 12-miesięczną subskrypcję o 25% taniej. Szczegóły dostępne są pod tym adresem. Oferta kończy się 20 stycznia 2021 roku o godzinie 10:59.

PlayStation Plus to usługa dla użytkowników konsol PlayStation. W ramach subskrypcji gracz otrzymuje między innymi co najmniej dwie darmowe gry co miesiąc, możliwość grania online, ekskluzywne zniżki w PlayStation Store, pierwszeństwo dostępu do wybranych tytułów oraz 100 GB miejsca na zapisy stanów gier w chmurze. Usługa PS Plus jest dostępna w następujących abonamentach: 1 miesiąc (37 zł), 3 miesiące (100 zł) i 12 miesięcy (240 zł), w PlayStation Store i u wybranych partnerów handlowych.

Styczniowa Wyprzedaż – wyjątkowe gry w atrakcyjnych cenach

Wyprzedaż, której druga fala rozpoczęła się 5 stycznia tego roku, obejmuje rabaty przekraczające 70% na największe hity dostępne w PlayStation Store, w tym trzymające w napięciu Ghostrunner i Horizon Zero Dawn: Complete Edition, umożliwiające rywalizację online na najwyższym poziomie Gran Turismo Sport, a także pełne krytycznych trafień i nokautów Mortal Kombat 11. Lista najnwiększych hitów na PlayStation 4 i PlayStation 5, objętych drugą fazą Styczniowej Wyprzedaży, prezentuje się następująco:

Ghostrunner: 93,75 zł (zamiast 125 zł),

(zamiast 125 zł), Gran Turismo Sport: 39,50 zł (zamiast 79 zł),

(zamiast 79 zł), Horizon Zero Dawn: Complete Edition: 39,5 zł (zamiast 79 zł),

(zamiast 79 zł), Mortal Kombat 11: 83,60 zł (zamiast 209 zł).

Pełna lista gier w obniżonej cenie jest znacznie obszerniejsza, a znaleźć ją można pod tym adresem. Wyprzedaż zakończy się w środę, 20 stycznia 2021 roku, o godzinie 00:59.

