Anulowali zamówienia na PlayStation 5, bo gracze grozili ich pracownikom

Firma SUP3R5 już jakiś czas temu zapowiedziała bardzo ciekawą wersję konsoli PlayStation 5. Ta miała być utrzymana w ciemnej kolorystyce i retro stylistyce, przywołującej na myśl PlayStation 2. Pomimo wysokich cen (650 dolarów za wersję Digital i 750 dolarów za standardową) i dostępności dopiero za kilka miesięcy urządzenie cieszyło się ogromną popularnością. Na listę oczekujących zapisało się aż 54 tys. osób, co całkowicie przerosło oczekiwania twórców. Ostatecznie nie wiadomo czy powstanie chociaż jeden egzemplarz, ponieważ zamówienia zostały anulowane.

Ogromna popularność PlayStation 5 stylizowanego na PS2 sprawiła, że wielu użytkowników napotkało na problemy ze swoimi zamówieniami. Strona SUP3R5 nie wytrzymała naporu spragnionych graczy, przez co części pobrano pieniądze z konta bez potwierdzenia zamówienia. To wywołało wściekłość wielu osób, ale niektórzy z nich przekroczyli pewną granicę przyzwoitości. Pracownicy SUP3R5 zaczęli otrzymywać groźby karalne. Z tego też powodu firma zdecydowała o anulowaniu wszystkich zamówień i zwróceniu pieniędzy użytkownikom.

- Chcieliśmy, aby był to zabawny sposób na świętowanie wspólnej nostalgii. Jak się okazuje, są ludzie, którzy chcą w tym przeszkodzić. Jeśli stwierdzimy, że można bezpiecznie spróbować ponownie, to zrobimy to. Na razie bądźcie bezpieczni - napisała firma SUP3R5 w oficjalnym oświadczeniu.