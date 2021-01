Steam - znamy datę kolejnej wyprzedaży gier

Valve nigdy nie ujawnia, kiedy odbędą się kolejne wyprzedaże na Steamie. Pomimo tego już teraz wiemy, kiedy rozpocznie tego typu wydarzenie z okazji Chińskiego Nowego Roku.

Co prawda Steam nigdy nie zdradza zawczasu dat kolejnych wyprzedaży, ale musi o nich poinformować twórców gier, aby ci mogli się odpowiednio do tego przygotować. Liczba deweloperów jest dzisiaj tak duża, że nie ma szans, żeby któryś nie zdradził, kiedy będzie sposobność do kupienia gier w promocyjnych cenach. Tym razem dowiedzieliśmy się, kiedy ruszy wyprzedaż z okazji Chińskiego Nowego Roku.

Steam - kiedy kolejna wyprzedaż?

Tym razem Chiński Nowy Rok przypada na 12 lutego 2021 roku, więc nic dziwnego, że wyprzedaż na Steamie z tej okazji rozpocznie się dzień wcześniej, czyli 11 lutego. Gry w obniżonych cenach będziemy mogli kupić do 15 lutego, więc będzie na to zaledwie 5 dni. Wyprzedaż na Steamie z okazji Chińskiego Nowego Roku nigdy nie jest tak duża, jak chociażby letnia czy zimowa, ale nie zmienia to faktu, że niższe ceny zawsze cieszą.

Jeśli planujecie zakup jakiejś gry, to najlepiej dodajcie ją do listy życzeń. W razie promocji Steam poinformuje Was o obniżonej cenie danego tytułu. W ten sposób na pewno nie przegapicie wyprzedaży.

