T-Mobile wspiera polski tenis. Wielki turniej tuż tuż

T-Mobile Polish Open to nie tylko największe i najwyższe rangą zawody w kobiecym tenisie w Polsce, ale też okazja do tego, by zarażać miłością do tenisa – całe rodziny, znajomych, młodych sportowców. Dzięki takim inicjatywom jak ta, kobiecy tenis w Polsce zyskuje zasłużoną uwagę i wsparcie.

Dariusz Łukaszewski, Prezes Polskiego Związku Tenisowego