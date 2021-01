Wi-Fi 6E: co nam da i o ile będzie szybsze Wi-Fi na 6 GHz?

Samsung Galaxy S21 Ultra to pierwszy telefon, który obsługuje łączność Wi-Fi 6E. Za nim przyjdzie Xiaomi Mi 11 i inne, a także nowe routery. Co nam to da? Skończą się problemy z Wi-Fi w blokach.



Wi-Fi 6E rozwiąże problem, który na pewno znasz. Blok, w każdym mieszkaniu router tego samego operatora z domyślną konfiguracją. Gdy wszystkie dzieci na raz łączą się na zdalne lekcje, nie da się korzystać z internetu. Wi-Fi 6E rozwiąże ten problem raz na zawsze.

Wi-Fi 6E to w zasadzie rozszerzenie standardu Wi-Fi 6, który w 2020 roku trafił do wielu urządzeń konsumenckich. Nie można go jednak bagatelizować. W komunikacji bezprzewodowej wydajność zależy głównie od tego, jak szerokie pasmo częstotliwości mamy do dyspozycji. Wi-Fi 6E dodaje kolejne pasma, które można wykorzystać do przesyłania danych.

Przez lata Wi-Fi używaliśmy na kanałach o szerokości 40 MHz w paśmie 2,4 GHz. Z czasem kanały zostały „poszerzone” do 80 MHz, a na najnowszych routerach do 160 MHz. W międzyczasie zaczęliśmy korzystać z Wi-Fi także w paśmie 5 GHz, co dało nam więcej dostępnych kanałów, a więc większą przepustowość. O ile ustawienia nie zostaną zmienione, routery zwykle wybierają sobie automatycznie najmniej „zatłoczony” kanał, by zapewnić nam jak najstabilniejsze i jak najszybsze połączenie w aktualnych warunkach.

Najpierw było Wi-Fi 6

Wi-Fi 6 to kolejne stadium ewolucji sieci bezprzewodowych, w którym wprowadzone zostały optymalizacje przesyłania danych. Stosowane jest między innymi tak zwane kolorowanie pakietów – ramki są oznaczane jako własne, by routery sąsiadów je ignorowały. Dzięki temu ruch w bloku działa nieco płynniej.

Najważniejszą zmianą między Wi-Fi 5 (802.11ac) i Wi-Fi 6 (802.11 ax) jest transmisja Multi-User Multiple Input, Multiple Output (MU-MIMO). Umożliwia ona wysyłanie danych do wielu urządzeń jednocześnie, przez co więcej danych przechodzi między routerem i naszym sprzętem w jednostce czasu. Do tego dochodzi zmiana modulacji (z QAM256 na QAM1024), mechanizmy oszczędzania energii i mnóstwo innych dobroci. Dla nas ważne jest jednak to, że jest szybciej i stabilniej niż przy transmisji danych przez Wi-Fi 5 czy Wi-Fi 6 (w drugim przypadku zyskamy głównie na stabilności).

Wi-Fi 6E dodaje 6 GHz

Wi-Fi 6E to „nadbudówka” na Wi-Fi 6. Krótko mówiąc, dodaje zwolnione wcześniej częstotliwości w paśmie 6 GHz do dostępnych dla transmisji sieci bezprzewodowej. Do dyspozycji dostaniemy 1200 MHz (od 5925 do 7125 MHz). W tym zakresie zmieści się więc 7 kanałów o szerokości 160 MHz. Tak to tłumaczy TP-Link w swojej bazie wiedzy:

Do tego stosowana będzie transmisja 8×8 MU-MIMO, a nie 4×4, więc i możliwości obsługi wielu urządzeń zostaną poszerzone. Nawet jeśli mieszkasz w bloku i wszyscy sąsiedzi mają potężne gamingowe routery, wciąż będzie „miejsce”, by Twoja transmisja przebiegała bez zakłóceń.

Wady oczywiście też są i możesz je zaobserwować już teraz, jeśli porównasz zasięg Wi-Fi 2,4 GHz i 5 GHz. Niższe częstotliwości generalnie lepiej penetrują przeszkody (ściany, meble itp.) i docierają przez to dalej w naszych mieszkaniach. Sieć Wi-Fi 6E na pewno będzie potrzebowała ekstenderów na większych powierzchniach i w wielopiętrowych domach. Jej zdolność penetracji będzie nieco niższa niż na 5 GHz.

W zamian zyskamy szybkość, stabilność i znacznie mniejsze opóźnienia w transmisji danych. Przez Wi-Fi 6E będzie można osiągnąć transfery rzędu gigabita, może dwóch. Połączenie będzie stabilniejsze niż na niższych częstotliwościach, bo w paśmie 6 GHz mamy więcej „luzu” i mniej zakłóceń. Będzie jak po kablu, ale bez kabla.

Po co? Choćby po to, żeby móc streamować filmy w 8K albo grę VR z chmury. Na razie o tym nie myślimy, ale już za kilka lat będzie to standardowy pakiet rozrywkowy. Coraz większe znaczenie ma też teleprezencja, tu również Wi-Fi 6E może sporo zmienić, podobnie jak 5G.

I co, znowu mam zmieniać router?

Obowiązku nie ma, bo nawet jeśli kupisz telefon czy laptop obsługujący Wi-Fi 6E, będzie on z powodzeniem działał w sieci Wi-Fi 6, Wi-Fi 5 czy Wi-Fi 4. Nikt nie zostanie na lodzie.

Jeśli jednak planujesz większą modernizację domowej sieci w tym roku, rozejrzyj się za routerem z Wi-Fi 6E. Ten sprzęt będzie „odporny na przyszłość”. Pierwszym takim modelem na rynku jest gamingowy Asus ROG Rapture GT-AXE11000, ale lada moment pojawią się kolejne, w bardziej przystępnych cenach. Warto zabezpieczyć się na przyszłość. W końcu w Twoim gospodarstwie domowym zagości sprzęt, który wykorzysta łączność 6 GHz.

Polskie prawo zostanie lepiej dopasowane do pracy zdalnej i pewnie wielu Twoich sąsiadów będzie intensywniej korzystać z Wi-Fi w domu. Piszę z doświadczenia – to właśnie praca i nauka zdalna w sąsiednich mieszkaniach zmusiły mnie do zmiany routera w drugiej połowie 2020 roku.

