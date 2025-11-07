Ten system ma 100% skuteczności. Twój MMS może uratować życie

głoszenie o zaginięciu dziecka to dla Policji sytuacja, w której liczy się każda sekunda i każda informacja. System Child Alert powstał właśnie po to, by w tych najtrudniejszych momentach połączyć siły wszystkich – funkcjonariuszy, mediów, partnerów i obywateli. Uruchomienie systemu to sygnał alarmowy, który porusza całe społeczeństwo, bo w centrum tej historii zawsze jest dziecko, którego życie może zależeć od naszej reakcji.



Wspólne działania z firmą T-Mobile Polska pokazują, jak ogromną moc ma współpraca i poczucie wspólnej odpowiedzialności. Udowadniają, że technologia, empatia i solidarność mogą tworzyć realną tarczę ochronną dla najmłodszych. Dzięki niej każdy z nas może odegrać ważną rolę w ratowaniu życia dziecka – wystarczy czujność, reakcja i gotowość, by pomóc.



Dla Policji system Child Alert to nie tylko narzędzie – to dowód troski całego społeczeństwa o jego najmłodszych członków. Każdy, kto odbiera taki komunikat, staje się częścią wspólnej misji: by każde zaginione dziecko mogło bezpiecznie wrócić do domu.

insp. Konrad Krakowiak, Zastępca Dyrektora Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji