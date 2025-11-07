Ten system ma 100% skuteczności. Twój MMS może uratować życie
W Polsce każdego roku giną tysiące dzieci. W najgorszych przypadkach uruchamiany jest specjalny system. T-Mobile i Policja właśnie ruszają z kampanią, która ma przypomnieć o jego mocy.
2 tysiące zaginięć rocznie
Każdego roku policjanci odnotowują około dwóch tysięcy zgłoszeń o zaginięciu małoletnich. Większość udaje się szybko odnaleźć. Istnieją jednak sytuacje krytyczne, które wymagają natychmiastowej i masowej reakcji.
Do tego właśnie służy system Child Alert. To narzędzie alarmowe, które błyskawicznie rozpowszechnia wizerunek zaginionego dziecka. Komunikaty trafiają do mediów, na ekrany i tablice informacyjne. Kluczową rolę odgrywa tu technologia mobilna. Mija właśnie 12 lat od uruchomienia gotowości systemu i 10 lat od pierwszej wysyłki komunikatu.
10 lat, które ratują życie
W przypadku zaginięcia dziecka liczy się każda minuta. Doskonale rozumie to T-Mobile Polska, który od 10 lat współpracuje z Komendą Główną Policji. Operator wykorzystuje swoją infrastrukturę do natychmiastowego działania.
Dzięki tej współpracy klienci T-Mobile mogą otrzymać MMS ze zdjęciem i informacjami o poszukiwanym dziecku. Taki komunikat trafia prosto na telefon, który większość z nas ma zawsze przy sobie.
Zaginięcie dziecka to niewyobrażalny dramat i koszmar każdego rodzica. Dlatego 10 lat temu nie mieliśmy wątpliwości, że chcemy dołączyć do działań w ramach systemu Child Alert. W T-Mobile każdego dnia widzimy, że nasze usługi i infrastruktura to coś więcej niż narzędzie czy po prostu technologia.
To rozwiązania, które łączą ludzi z tym, co najważniejsze i pomagają w najbardziej krytycznych sytuacjach. Jeżeli zaangażowanie naszej firmy i naszych klientów, którzy praktycznie cały czas mają telefon komórkowy przy sobie, pomoże bezpiecznie wrócić do domu choćby jednemu dziecku, będzie to ogromny sukces i powód do dumy. Razem naprawdę możemy więcej .
Teraz operator wraz z Policją ruszają z nową kampanią informacyjną. Jej celem jest zwiększenie społecznej solidarności i świadomości, jak działa system. Kampanii towarzyszy specjalny spot, który pokazuje, jak ważna jest czujność i szybka reakcja. Pamiętajmy o numerach alarmowych: 995 (dedykowany dla Child Alert) oraz ogólnym.
100% skuteczności
Child Alert nie jest uruchamiany przy każdym zaginięciu. To narzędzie na sytuacje absolutnie wyjątkowe, gdy istnieje bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia dziecka. Od 2013 roku w Polsce system aktywowano zaledwie siedem razy. Każde z dotychczasowych uruchomień skutkowało setkami zgłoszeń od obywateli na numer 995.
Statystyka jest jednak potężna. Child Alert w Polsce ma 100% skuteczności.
głoszenie o zaginięciu dziecka to dla Policji sytuacja, w której liczy się każda sekunda i każda informacja. System Child Alert powstał właśnie po to, by w tych najtrudniejszych momentach połączyć siły wszystkich – funkcjonariuszy, mediów, partnerów i obywateli. Uruchomienie systemu to sygnał alarmowy, który porusza całe społeczeństwo, bo w centrum tej historii zawsze jest dziecko, którego życie może zależeć od naszej reakcji.
Wspólne działania z firmą T-Mobile Polska pokazują, jak ogromną moc ma współpraca i poczucie wspólnej odpowiedzialności. Udowadniają, że technologia, empatia i solidarność mogą tworzyć realną tarczę ochronną dla najmłodszych. Dzięki niej każdy z nas może odegrać ważną rolę w ratowaniu życia dziecka – wystarczy czujność, reakcja i gotowość, by pomóc.
Dla Policji system Child Alert to nie tylko narzędzie – to dowód troski całego społeczeństwa o jego najmłodszych członków. Każdy, kto odbiera taki komunikat, staje się częścią wspólnej misji: by każde zaginione dziecko mogło bezpiecznie wrócić do domu.
Jak dołączyć do powiadomień?
Klienci T-Mobile mogą bardzo prosto dołączyć do programu. Wystarczy wyrazić zgodę na otrzymywanie komunikatów Child Alert.
Można to zrobić na dwa sposoby:
- wysłać bezpłatny SMS o treści TAK12 pod numer 4388,
- włączyć zgodę w aplikacji Mój T-Mobile.
Gdy Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych KGP uruchomi procedurę, T-Mobile natychmiast otrzyma komunikat. Chwilę później roześle go w formie MMS-a do wszystkich użytkowników, którzy wyrazili na to zgodę. To prosta czynność, która może mieć ogromne znaczenie.