Wiadomości

[Aktualizacja] To jedna z najważniejszych stron w światowej sieci i właśnie przestała działać

Internet Archive to jeden z fundamentów sieci. Jeśli coś było w internecie, a po tym zniknęło, to jest duża szansa, że znajdziemy to właśnie tam.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 16:18
2
A raczej moglibyśmy znaleźć, ponieważ sam Internet Archive obecnie nie działa. Mowa tu o wielkiej bibliotece, która zapisuje nie tylko artykuły, ale i wyglądy i treści ze stron zamrażając je w czasie. Tak, aby każdy mógł wejść do tekstu, który w niewyjaśnionych okolicznościach został skasowany, lub udowodnić nielubianego redaktorowi, że zrobił kilka dni temu literówkę, którą ukradkiem poprawił. Jednak my wiemy, że ona tam była i mamy na to niezbite dowody. No cóż, teraz już nie ponieważ Internet Archive nie działa.

Internet Archive nie działa

Po wejściu na stronę projektu widzimy jedynie następujących komunikat:

Rzecz w tym, że wchodząc na ich konta na podanych serwisach, nie widzimy żadnego komunikatu odnośnie do tej sytuacji. Nie wiadomo więc, co się stało, jak poważne są problemy, ani też tego i czy zostaną one usunięte. Pozostaje więc nam jedynie cierpliwie czekać na dalszy rozwój wypadków. 

Pozostaje mieć tylko nadzieję, że cała historia internetu gdzieś tam wciąż jest, a nie spoczywała na serwerach, które zostały zniszczone. To byłaby olbrzymia strata dla wszystkich użytkowników sieci. 

Aktualizacja:

Serwis na szczęście już wrócił i działa bez większych przeszkód. 

telepolis
Internet Archive
Zródła zdjęć: Internet Archive, Alexey Boldin / Shutterstock.com
Źródła tekstu: Internet Archive