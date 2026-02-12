Zmiany w Orange. Operator ratuje klientów bez pieniędzy na koncie
Operatorzy komórkowi rzadko zmieniają zasady na korzyść użytkownika, ale czasem ułatwiają życie. Orange wprowadza właśnie ważne modyfikacje w popularnej ofercie na kartę. Klienci zyskają koło ratunkowe w sytuacjach awaryjnych.
Krótsza nazwa i nowe zasady
Orange opublikował komunikat dotyczący marca 2026 roku. Wtedy w życie wejdzie nowy regulamin jednej z usług w ofercie na kartę. Dotyczy on popularnej opcji znanej dotychczas jako "Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu do wszystkich + pakiet GB". Operator słusznie uznał, że to tasiemiec językowy.
Od 10 marca usługa zyska nową, znacznie poręczniejszą nazwę. Będzie to po prostu "Bez limitu do wszystkich + pakiet GB". Zmiana nazwy to jednak tylko kosmetyka. Najważniejsze nowości kryją się w mechanizmie pobierania opłat.
Brak środków nie wyłączy usług
To największa i najbardziej pozytywna zmiana w nowym regulaminie. Do tej pory brak pełnej kwoty na koncie w dniu odnowienia pakietu oznaczał zazwyczaj jego wyłączenie. Użytkownik tracił ciągłość usług i musiał pamiętać o doładowaniu. Teraz Orange zmienia podejście.
System sprawdzi stan konta w ostatnim dniu ważności usługi. Jeśli pieniędzy będzie za mało na pełny, standardowy pakiet, usługa i tak się włączy. Operator pobierze wszystkie dostępne środki. W zamian użytkownik otrzyma dostęp do usług, ale na krótszy czas i z mniejszą paczką gigabajtów. Może to być świetne zabezpieczenie dla zapominalskich.
Odnowienie usługi będzie mniej irytujące
Orange porządkuje też inne kwestie techniczne. Próba odnowienia usługi nastąpi teraz w ostatnim dniu cyklu. Dotychczas system próbował pobierać środki aż trzy dni wcześniej, co bywało mylące i denerwowało niektórych użytkowników.
Jeśli akceptują Państwo te zmiany, nie trzeba nic robić. Jeśli ich Państwo nie akceptują, mogą Państwo zrezygnować z usług Orange na kartę w dowolnym momencie.
Koniec z wersją próbną
Warto jednak wiedzieć o jednym cięciu oferty. Orange zamyka promocyjną wersję usługi "Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu + 15 GB na próbę".