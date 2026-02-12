Zmiany w Orange. Operator ratuje klientów bez pieniędzy na koncie

Krótsza nazwa i nowe zasady

Orange opublikował komunikat dotyczący marca 2026 roku. Wtedy w życie wejdzie nowy regulamin jednej z usług w ofercie na kartę. Dotyczy on popularnej opcji znanej dotychczas jako "Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu do wszystkich + pakiet GB". Operator słusznie uznał, że to tasiemiec językowy.

Dalsza część tekstu pod wideo

Od 10 marca usługa zyska nową, znacznie poręczniejszą nazwę. Będzie to po prostu "Bez limitu do wszystkich + pakiet GB". Zmiana nazwy to jednak tylko kosmetyka. Najważniejsze nowości kryją się w mechanizmie pobierania opłat.

Brak środków nie wyłączy usług

To największa i najbardziej pozytywna zmiana w nowym regulaminie. Do tej pory brak pełnej kwoty na koncie w dniu odnowienia pakietu oznaczał zazwyczaj jego wyłączenie. Użytkownik tracił ciągłość usług i musiał pamiętać o doładowaniu. Teraz Orange zmienia podejście.

System sprawdzi stan konta w ostatnim dniu ważności usługi. Jeśli pieniędzy będzie za mało na pełny, standardowy pakiet, usługa i tak się włączy. Operator pobierze wszystkie dostępne środki. W zamian użytkownik otrzyma dostęp do usług, ale na krótszy czas i z mniejszą paczką gigabajtów. Może to być świetne zabezpieczenie dla zapominalskich.

Odnowienie usługi będzie mniej irytujące

Orange porządkuje też inne kwestie techniczne. Próba odnowienia usługi nastąpi teraz w ostatnim dniu cyklu. Dotychczas system próbował pobierać środki aż trzy dni wcześniej, co bywało mylące i denerwowało niektórych użytkowników.

Jeśli akceptują Państwo te zmiany, nie trzeba nic robić. Jeśli ich Państwo nie akceptują, mogą Państwo zrezygnować z usług Orange na kartę w dowolnym momencie. przypomina Orange

Koniec z wersją próbną